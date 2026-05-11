Giancane investito a Roma, lesione alla mano sinistra e stop temporaneo alla chitarra

Giancane è stato investito da un’auto a Roma e ha riportato una lesione alla mano sinistra. Il cantautore ha rassicurato i fan con un video sui social, spiegando che nei prossimi concerti non potrà suonare la chitarra.

Paura per Giancane, che nei giorni scorsi è stato investito da un’auto a Roma. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso cantautore romano attraverso un video pubblicato sui suoi profili social, dove ha scelto di aggiornare direttamente il pubblico sulle sue condizioni dopo l’incidente.

L’artista ha spiegato di stare bene e di non aver riportato conseguenze gravi, ma ha confermato un problema alla mano sinistra. Nell’impatto, infatti, ha subito una lesione a una piccola falange dell’anulare, il dito che utilizza per suonare la chitarra durante le esibizioni dal vivo.

Giancane ha raccontato di essere già seguito dai medici e di sperare in un recupero completo. Nel frattempo dovrà però modificare la formula dei suoi concerti. Per le prossime date salirà sul palco senza chitarra, utilizzando il synth e concentrandosi soprattutto sulla parte vocale.

Nonostante l’incidente, il musicista ha mantenuto il tono ironico che lo contraddistingue. Nel messaggio rivolto ai fan ha detto di reggere bene anche dal punto di vista psicologico e ha aggiunto che la situazione avrebbe potuto avere conseguenze molto peggiori.

L’episodio è avvenuto in via del Circo Massimo, dettaglio che lo stesso cantante ha citato scherzando nel video pubblicato online. Il riferimento richiama anche l’evento previsto il 24 maggio proprio nell’area del Circo Massimo, dove sarà presentata l’anteprima di “Due Spicci”, la nuova serie Netflix di Zerocalcare per cui Giancane ha realizzato la sigla.