Hantavirus Andes, il virus isolato in Svizzera è simile al ceppo argentino del 2018

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L’hantavirus Andes isolato a Zurigo è quasi identico a quello rilevato in Argentina nel 2018. La sequenza genetica pubblicata dagli esperti svizzeri esclude, al momento, la presenza di una nuova variante.

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La sequenza genetica dell’hantavirus Andes identificato nel paziente morto a Zurigo è stata resa pubblica dagli istituti svizzeri che hanno seguito il caso. I primi dati indicano che il virus conserva caratteristiche molto vicine a quelle già osservate negli anni scorsi in Sud America. Secondo le analisi diffuse dal Centro nazionale svizzero per le infezioni virali emergenti insieme agli ospedali universitari di Ginevra e all’Istituto di virologia medica dell’Università di Zurigo, il materiale genetico del virus coincide per il 99% con una sequenza registrata in Argentina nel 2018. La pubblicazione è avvenuta sulla piattaforma scientifica Virological.org e la sequenza è stata inserita anche nella banca dati GenBank dei National Institutes of Health statunitensi, permettendo così alla comunità scientifica internazionale di esaminare il caso. Per il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, non esistono elementi che facciano pensare a una maggiore trasmissibilità o a un aumento della gravità clinica rispetto agli altri virus Andes già conosciuti. L’Ecdc spiega inoltre che il sequenziamento genetico collega con forza i campioni positivi alla stessa origine del contagio. Le verifiche genomiche confermano quindi che il ceppo coinvolto nel focolaio resta molto vicino agli Andes virus già presenti in Sud America e non mostra, allo stato attuale delle analisi, mutazioni tali da definirlo una nuova variante.

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