Hantavirus Andes, il virus isolato in Svizzera è simile al ceppo argentino del 2018
L’hantavirus Andes isolato a Zurigo è quasi identico a quello rilevato in Argentina nel 2018. La sequenza genetica pubblicata dagli esperti svizzeri esclude, al momento, la presenza di una nuova variante.
La sequenza genetica dell’hantavirus Andes identificato nel paziente morto a Zurigo è stata resa pubblica dagli istituti svizzeri che hanno seguito il caso. I primi dati indicano che il virus conserva caratteristiche molto vicine a quelle già osservate negli anni scorsi in Sud America.
Secondo le analisi diffuse dal Centro nazionale svizzero per le infezioni virali emergenti insieme agli ospedali universitari di Ginevra e all’Istituto di virologia medica dell’Università di Zurigo, il materiale genetico del virus coincide per il 99% con una sequenza registrata in Argentina nel 2018.
La pubblicazione è avvenuta sulla piattaforma scientifica Virological.org e la sequenza è stata inserita anche nella banca dati GenBank dei National Institutes of Health statunitensi, permettendo così alla comunità scientifica internazionale di esaminare il caso.
Per il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, non esistono elementi che facciano pensare a una maggiore trasmissibilità o a un aumento della gravità clinica rispetto agli altri virus Andes già conosciuti. L’Ecdc spiega inoltre che il sequenziamento genetico collega con forza i campioni positivi alla stessa origine del contagio.
Le verifiche genomiche confermano quindi che il ceppo coinvolto nel focolaio resta molto vicino agli Andes virus già presenti in Sud America e non mostra, allo stato attuale delle analisi, mutazioni tali da definirlo una nuova variante.
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