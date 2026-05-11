Hantavirus, quarantena per un 24enne di Torre del Greco dopo il volo Klm

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Hantavirus, un marittimo di Torre del Greco è stato isolato perché era sul volo Klm collegato alla donna sudafricana poi morta. Il tampone del 24enne è risultato negativo.

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Un marittimo di 24 anni residente a Torre del Greco è stato sottoposto a quarantena obbligatoria dopo essere risultato tra i passeggeri del volo Klm collegato al caso della donna sudafricana morta per Hantavirus. La passeggera, secondo quanto ricostruito, era salita per pochi minuti sull’aereo. Il giovane campano rientra tra le quattro persone individuate durante le attività di tracciamento. Per lui il tampone ha dato esito negativo. Il sindaco Luigi Mennella ha firmato un’ordinanza che dispone un isolamento di 45 giorni. Il provvedimento prevede la permanenza in una stanza singola, possibilmente con bagno dedicato, il controllo costante della temperatura e l’uso della mascherina Ffp2 in presenza di altre persone.

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