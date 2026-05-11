Modena, studente porta un proiettile della Prima guerra mondiale a scuola e scatta l'allarme

Uno studente del liceo Muratori-San Carlo di Modena ha portato in aula un proiettile della Prima guerra mondiale per mostrarlo al docente di storia. La scuola è stata evacuata dopo l’intervento dei carabinieri e l’attivazione del protocollo di sicurezza.

Mattinata di tensione al liceo classico Muratori-San Carlo di Modena, dove uno studente di terza superiore si è presentato in classe con un proiettile di mortaio risalente alla Prima guerra mondiale. Il ragazzo voleva mostrarlo durante la lezione di storia, ma la presenza dell’ordigno ha fatto scattare immediatamente le procedure di emergenza.

L’episodio è avvenuto nella mattina di lunedì 11 maggio 2026. Dopo aver visto il reperto bellico, l’insegnante ha avvisato il dirigente scolastico Luigi Vaccari, che ha contattato i carabinieri e disposto le prime misure di sicurezza all’interno dell’istituto.

In un primo momento gli studenti sono rimasti nelle rispettive aule anche durante la ricreazione, mentre il proiettile veniva trasferito nel cortile interno per precauzione. Poco dopo è stata decisa l’evacuazione completa della scuola. I militari hanno isolato l’area con il nastro di sicurezza in attesa delle verifiche.

Dai controlli effettuati è emerso che il proiettile era ben conservato ma non rappresentava un pericolo. «Non c’è stato nemmeno bisogno di aspettare gli artificieri», ha spiegato il preside Vaccari parlando con l’emittente locale Tv Qui.

La situazione ha comunque creato forte preoccupazione tra le famiglie. Alcuni genitori si sono precipitati davanti alla scuola appena informati dell’accaduto. «Sono venuta subito a prendere mia figlia, mi sono agitata molto», ha raccontato una madre presente all’esterno dell’istituto.

Anche tra gli studenti non sono mancati momenti di incertezza durante le operazioni di controllo. Solo dopo l’intervento dei carabinieri e la verifica sull’ordigno è arrivata la conferma ufficiale che l’edificio era fuori pericolo.