Francia, 24enne ricoverato a Tolosa con un proiettile della Prima guerra mondiale nel retto

Un intervento d’urgenza a Tolosa si è trasformato in un’operazione ad alto rischio: un giovane è arrivato in ospedale con un proiettile della Prima guerra mondiale nel corpo, ancora potenzialmente attivo.

È accaduto sabato sera a Tolosa, nel sud-ovest della Francia. Un uomo di 24 anni è stato accompagnato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Rangueil dopo aver accusato gravi problemi fisici. Gli accertamenti hanno rivelato una presenza inattesa e pericolosa.

I medici hanno individuato nel retto del paziente un proiettile d’artiglieria risalente alla Prima guerra mondiale, lungo circa 20 centimetri. Si trattava di un bossolo da collezione, ma non era possibile escludere il rischio di esplosione.

Di fronte alla possibilità che l’ordigno fosse ancora attivo, la direzione sanitaria ha interrotto le normali attività del pronto soccorso. Parte della struttura è stata evacuata e personale e pazienti sono stati fatti allontanare per precauzione.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri, affiancati dai vigili del fuoco, chiamati a garantire la sicurezza durante l’operazione. L’area d’ingresso dell’ospedale è stata messa in sicurezza mentre veniva gestita la rimozione.

Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza, l’ordigno è stato neutralizzato all’ingresso del pronto soccorso. L’intervento si è concluso senza conseguenze per la struttura e per le persone presenti.