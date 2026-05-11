Hantavirus, quarantena di 45 giorni per due marittimi italiani dopo il volo con la donna morta

Due marittimi italiani sono finiti in quarantena dopo il contatto con una passeggera morta per Hantavirus su un volo Klm. I controlli sanitari proseguono anche su altri viaggiatori monitorati tra Toscana e Calabria.

Scatta la quarantena obbligatoria per un marittimo di 24 anni residente a Torre del Greco, tra i passeggeri del volo Klm sul quale era salita per alcuni minuti una donna sudafricana deceduta successivamente a causa dell’Hantavirus. Il sindaco Luigi Mennella ha firmato un’ordinanza che impone al giovane un isolamento di 45 giorni.

Il provvedimento prevede la permanenza in una stanza singola con bagno riservato, il controllo quotidiano della temperatura corporea e l’uso della mascherina Ffp2 in presenza di altre persone. Il tampone effettuato dal giovane è risultato negativo.

Un secondo caso riguarda Federico Amaretti, marittimo di 25 anni residente a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Anche lui era a bordo dello stesso volo. La sindaca Giusy Caminiti ha disposto la quarantena obbligatoria già nei giorni scorsi, ma il giovane aveva scelto autonomamente di isolarsi appena rientrato a casa il 5 maggio.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, il marittimo è asintomatico e viene monitorato costantemente dall’Asp reggina. La sindaca mantiene contatti quotidiani con lui e le sue condizioni vengono definite buone.

A Firenze continua invece la sorveglianza sanitaria su una donna rintracciata dopo il viaggio aereo. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha spiegato che la passeggera non presenta sintomi e che, in assenza di manifestazioni cliniche, il virus non si trasmette ad altre persone.

Giani ha precisato che la donna sedeva lontano dalla passeggera poi morta e che il contatto sarebbe durato solo pochi minuti. Se non emergeranno sintomi nei prossimi giorni, la fase di osservazione potrebbe chiudersi anticipatamente rispetto alla data prevista dell’8 giugno.

Il governatore toscano ha invitato a evitare allarmismi, ricordando che l’Hantavirus ha modalità di diffusione molto diverse rispetto al Covid. La trasmissione richiede condizioni specifiche e la quarantena viene applicata soprattutto a scopo precauzionale.

Nel frattempo l’Organizzazione mondiale della sanità ha aggiornato il bilancio dei contagi collegati alla nave Hondius. I casi confermati sono saliti a sette dopo la positività accertata di una cittadina francese rimpatriata nelle ultime ore.

Rimane invece da chiarire la posizione di un cittadino statunitense evacuato dalla nave vicino al porto di Granadilla, a Tenerife, sul quale sarebbe emerso un possibile “positivo debole”.

Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha inoltre espresso cordoglio per la morte di un agente della Guardia Civil colpito da infarto durante le operazioni di evacuazione della nave nelle acque spagnole.