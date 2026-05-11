Andrea Iannone e Rocio Muñoz Morales si lasciano, il rapporto continua come amicizia

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Andrea Iannone e Rocio Muñoz Morales hanno chiuso la loro relazione nata a inizio 2026 dopo alcuni mesi insieme. Nessuna rottura burrascosa tra il pilota e l’attrice, che hanno scelto di mantenere un rapporto sereno e amichevole.

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La relazione tra Andrea Iannone e Rocio Muñoz Morales si è conclusa dopo pochi mesi. Il pilota abruzzese e l’attrice spagnola avevano iniziato a frequentarsi all’inizio del 2026, attirando subito l’attenzione del mondo del gossip dopo alcune uscite insieme e diversi segnali condivisi sui social. I primi avvistamenti della coppia risalgono a gennaio, quando erano stati fotografati durante un soggiorno romantico in Franciacorta. Da quel momento erano arrivati commenti complici online e indiscrezioni sempre più insistenti, mai smentite dai diretti interessati. Nel corso di una recente intervista televisiva, Rocio Muñoz Morales aveva raccontato di aver conosciuto Iannone casualmente a Madrid, spiegando di aver trovato in lui una persona sensibile e molto vicina al suo modo di vedere la vita. L’attrice aveva però chiarito di attraversare un momento delicato sul piano personale dopo la lunga relazione con Raoul Bova, padre dei suoi figli. Proprio per questo motivo, Morales aveva più volte ribadito di voler dedicare le proprie energie soprattutto al lavoro e alla famiglia, senza affrontare troppo in fretta una nuova storia importante. Andrea Iannone, invece, ha sempre scelto il silenzio sulla vicenda sentimentale, evitando dichiarazioni pubbliche. Negli ultimi mesi il suo nome era tornato spesso sulle cronache rosa anche per via delle notizie legate alla sua ex compagna Elodie. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, tra Iannone e Rocio non ci sarebbero stati litigi né tensioni. I due avrebbero deciso insieme di interrompere la relazione trasformandola in una sincera amicizia, mantenendo rapporti sereni lontano da polemiche e messaggi indiretti sui social.

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