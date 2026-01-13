Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales, incontro romantico in Franciacorta dopo Elodie

Andrea Iannone torna al centro del gossip dopo alcune foto che lo ritraggono accanto a Rocio Munoz Morales. Tra indiscrezioni sentimentali e segnali social, l’attenzione si sposta sulle nuove possibili dinamiche tra i protagonisti.

Le immagini pubblicate dal settimanale Chi hanno riacceso i riflettori su Andrea Iannone. Il pilota è stato fotografato mentre lasciava un elegante relais a cinque stelle in Franciacorta insieme a Rocio Munoz Morales, attrice spagnola tornata single da pochi mesi.

La location, L’Albereta, è nota per la sua atmosfera riservata e raffinata. Un contesto che ha contribuito ad alimentare l’idea di un incontro non casuale, ma legato a una possibile frequentazione che andrebbe oltre una semplice amicizia.

Leggi anche Rocío Munoz Morales e Andrea Iannone, fuga romantica nel resort di lusso in Franciacorta

Rocio Munoz Morales ha chiuso di recente la relazione con Raoul Bova, conclusasi dopo la diffusione di audio privati dell’attore che hanno avuto ampia eco mediatica. Un capitolo che ha segnato un momento delicato per l’attrice, ora protagonista di nuove attenzioni.

Per Andrea Iannone, invece, il passato recente porta il nome di Elodie. I due erano legati dal 2022, ma da tempo circolano voci su una rottura mai confermata ufficialmente, accompagnata da segnali sempre più evidenti di distacco.

A rafforzare i sospetti è stato un episodio social: durante le festività natalizie, la cantante ha condiviso scatti familiari senza la presenza del pilota. A colpire è stato soprattutto il “like” lasciato da Marracash, ex compagno di Elodie, con cui aveva vissuto una relazione molto seguita dal pubblico.

Il possibile riavvicinamento tra la popstar e il rapper ha così riaperto scenari inattesi, mentre l’uscita di Iannone con Rocio Munoz Morales sembra delineare nuove traiettorie sentimentali per entrambi.

Al momento mancano dichiarazioni ufficiali, ma la complicità mostrata nelle fotografie e il contesto dell’incontro continuano ad alimentare l’attenzione su una storia che, secondo molti osservatori, potrebbe essere appena iniziata.