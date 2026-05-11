Canarie, caos sulla nave dell'Hantavirus: il governatore parla di topi nuotatori, Madrid lo smentisce

Tensione alle Canarie dopo le parole del governatore sulla nave colpita dall’Hantavirus: “A bordo anche topi nuotatori”. Madrid replica duramente e definisce le accuse “assurde”.

Il presidente delle Isole Canarie, Fernando Clavijo, ha rilanciato la polemica sull’arrivo della nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus, dichiarando che a bordo ci sarebbero stati anche “topi nuotatori”. Una frase che ha provocato la dura reazione del governo di Madrid, che ha definito l’affermazione “assurda”.

Lo scontro istituzionale va avanti da giorni: il governatore canario si era già opposto all’attracco della nave a Tenerife, accusando il governo centrale di aver preso decisioni senza coinvolgere le autorità locali. Madrid, invece, ha autorizzato l’approdo dopo il via libera dell’OMS, sostenendo che il rischio sanitario per la popolazione resta basso.

La MV Hondius era partita dall’Argentina ed è rimasta per giorni bloccata tra Capo Verde e l’Atlantico dopo diversi casi sospetti di hantavirus a bordo.

Secondo le informazioni diffuse finora, ci sarebbero stati almeno tre decessi e vari contagi confermati o sospetti. In Italia, intanto, il Ministero della Salute ha disposto controlli rafforzati su navi e aerei in arrivo dall’estero, invitando medici e uffici sanitari ad aumentare il livello di attenzione, pur specificando che l’OMS considera basso il rischio globale.