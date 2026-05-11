Carmen Russo sul tradimento e Enzo Paolo Turchi: Dopo 44 anni insieme non è una tragedia

Carmen Russo parla del rapporto con Enzo Paolo Turchi e affronta con ironia il tema del tradimento dopo 44 anni insieme. Ospite in tv, la showgirl ha raccontato anche gli inizi della sua carriera e il legame con la danza.

Carmen Russo è tornata a parlare del suo rapporto con Enzo Paolo Turchi durante l’intervista concessa a Francesca Fialdini nella puntata del 10 maggio di “Da Noi… A Ruota Libera”. La showgirl ha raccontato come il loro legame, nato oltre quattro decenni fa, sia riuscito a resistere grazie a equilibrio, ironia e confronto quotidiano.

“Non siamo più ragazzi”, ha spiegato Carmen Russo, parlando dei 44 anni trascorsi accanto al coreografo. Secondo la conduttrice e ballerina, una relazione così lunga richiede amore ma anche la capacità di affrontare tutto con leggerezza. Ha ammesso che un po’ di gelosia esiste ancora, perché quando si tiene a qualcuno si teme sempre di perderlo, aggiungendo però con tono scherzoso di controllare il marito senza troppo successo perché “è molto furbo”.

Nel corso della conversazione è arrivato anche il tema del tradimento. Carmen Russo ha affrontato l’argomento senza drammi, spiegando che dopo una vita vissuta insieme tra passione, litigi e momenti condivisi, non considera un’eventuale scappatella come qualcosa di devastante. Con ironia ha detto che, se il marito dovesse tornare “più arzillo di prima”, non ne farebbe una tragedia. Ha comunque precisato che il loro non è un rapporto aperto.

L’intervista è stata anche l’occasione per ripercorrere gli inizi della sua carriera artistica. Carmen Russo ha ricordato di aver preso esempio da Raffaella Carrà, osservando quanto fosse completa nella preparazione tra canto, recitazione e danza. Da lì la decisione di studiare e formarsi seguendo la stessa strada.

Parlando del tempo che passa, la showgirl ha confessato di emozionarsi ancora quando rivede le vecchie esibizioni televisive. Ogni traguardo raggiunto nel corso degli anni, ha spiegato, rappresenta un pezzo importante della sua vita professionale e personale. Con il passare del tempo, ha aggiunto, si cambia e si acquisisce una maggiore responsabilità.