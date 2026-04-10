Enzo Paolo Turchi geloso di Stefano De Martino lascia il teatro dopo i complimenti di Carmen Russo

Enzo Paolo Turchi racconta la sua gelosia per Carmen Russo nata durante uno spettacolo di Stefano De Martino. Il coreografo lascia la platea dopo alcuni complimenti della moglie all’artista, spiegando il motivo del suo gesto.

Enzo Paolo Turchi ammette senza giri di parole la propria gelosia nei confronti di Stefano De Martino durante un’intervista televisiva. Il coreografo racconta di una serata a teatro con la moglie Carmen Russo, interrotta improvvisamente quando lei si è lasciata andare a elogi verso l’ex ballerino.

«A un certo punto mi sono alzato e sono uscito per mezz’ora», spiega Turchi, descrivendo un gesto dettato dall’impulso. Nonostante una lunga carriera e un matrimonio solido, la reazione è stata immediata e difficile da controllare.

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Il ballerino chiarisce che, nel corso degli anni, Carmen Russo ha ricevuto attenzioni anche da nomi importanti dello spettacolo, ma solo Stefano De Martino ha provocato una simile reazione. Il motivo è legato a un confronto personale: «Mi rivedo in lui da giovane, è nel pieno della forma e del successo».

Turchi sottolinea il legame profondo con la moglie e il timore di restare lontano da lei. «Non voglio che si allontani, neanche per poco tempo», dice, facendo riferimento anche a possibili impegni lavorativi di Carmen, tra televisione e programmi all’estero.

Alla base di questa insicurezza, spiega, c’è una condizione che lo accompagna da sempre: una forma di paura dell’abbandono che affonda le radici nell’infanzia e che ancora oggi condiziona le sue reazioni emotive.