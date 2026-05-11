Nessy Guerra nascosta in Egitto, condannata per adulterio e separata dalla figlia

Nessy Guerra vive nascosta in Egitto dopo la condanna a sei mesi per adulterio. La 27enne di Sanremo teme l’arresto e soprattutto di essere separata dalla figlia, bloccata nel Paese da un divieto di espatrio.

Nessy Guerra, 27 anni, originaria di Sanremo, da due settimane vive nascosta in Egitto dopo che la condanna a sei mesi di carcere per adulterio è diventata definitiva. La giovane racconta di essersi spostata più volte insieme alla figlia di tre anni per evitare di essere rintracciata dalla polizia o dall’ex marito, che l’ha denunciata.

La sentenza è stata confermata il 28 aprile dopo il primo verdetto emesso a febbraio. Intanto la Farnesina segue il caso attraverso l’ambasciata italiana al Cairo e il consolato presente a Hurghada.

La donna sostiene che l’accusa sia stata costruita con testimonianze false. Secondo il suo racconto, tutto sarebbe iniziato quando un ragazzo che consegnava cibo a domicilio si sarebbe fermato pochi minuti nella sua abitazione. Poco dopo sarebbe arrivata la polizia insieme all’ex marito. In commissariato le venne contestato il reato di adulterio.

La prima inchiesta era stata archiviata per mancanza di prove. Successivamente il caso sarebbe stato riaperto dopo la deposizione dello stesso ragazzo, che avrebbe dichiarato di avere avuto una relazione con lei. In seguito, però, quel testimone avrebbe ritrattato davanti a un notaio, sostenendo di essere stato minacciato dall’ex marito della giovane.

Nessy Guerra afferma che il processo sarebbe poi andato avanti grazie alle dichiarazioni di altri tre testimoni che lei dice di non conoscere. La famiglia sta traducendo gli atti giudiziari e sostiene di aver trovato errori nelle deposizioni riportate nella sentenza.

La giovane racconta di vivere da tempo in condizioni di paura costante. Dice di aver cambiato almeno otto abitazioni dal 2023 e di uscire raramente, spesso coprendosi il volto con occhiali e veli per non essere riconosciuta.

Secondo la sua versione, il rapporto con l’ex marito sarebbe degenerato dopo il trasferimento in Egitto nel 2021. I due si erano conosciuti a Genova l’anno precedente. All’inizio lui si sarebbe mostrato premuroso, ma col tempo sarebbero iniziati controlli continui, aggressioni e isolamento.

La situazione sarebbe peggiorata dopo la nascita della figlia. Nessy racconta che l’uomo avrebbe avuto crisi paranoiche e che nel 2023 avrebbe tentato di strangolarla durante una telefonata con il padre di lui. Dopo quell’episodio sarebbe stato ricoverato per alcune settimane in una clinica psichiatrica.

La donna sostiene di essere riuscita a lasciare la casa soltanto nell’ottobre 2023 con l’aiuto del padre arrivato dall’Italia. Da quel momento sarebbero iniziate nuove denunce, accuse di rapimento di minore e altri procedimenti poi archiviati.

Tra gli episodi più gravi raccontati dalla giovane ci sarebbe anche un tentativo dell’ex marito di portarle via la bambina in strada a Hurghada. La piccola, legata al passeggino, sarebbe rimasta ferita con alcuni graffi durante la colluttazione.

Oggi Nessy Guerra chiede di poter rientrare in Italia insieme alla figlia. La bambina però non può lasciare l’Egitto a causa di un divieto di espatrio ottenuto dal padre, valido fino al raggiungimento della maggiore età prevista nel Paese.