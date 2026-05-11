Alexei Popyrin contro Sinner a Roma, chi è l'australiano cresciuto con Riccardo Piatti

Jannik Sinner affronta Alexei Popyrin agli Internazionali d’Italia dopo le vittorie dell’australiano contro Berrettini e Mensik. Il tennista nato a Sydney ha raggiunto il miglior ranking della carriera nel 2025 entrando nella top 20 Atp.

Alexei Popyrin sarà l’avversario di Jannik Sinner nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista australiano scenderà in campo oggi, lunedì 11 maggio, sul Centrale del Foro Italico dopo un avvio di torneo convincente, segnato dai successi contro Matteo Berrettini e il ceco Jakub Mensik.

Nato a Sydney nel 1999 da genitori russi, Popyrin ha iniziato a praticare sport fin da bambino alternando il tennis al calcio. In Australia era considerato promettente anche con il pallone tra i piedi, ma con il passare degli anni ha deciso di dedicarsi soltanto alla racchetta.

Per crescere nel circuito professionistico il giocatore australiano si è affidato a Riccardo Piatti, storico allenatore che ha seguito anche Sinner. Popyrin ha lavorato nell’accademia ligure del tecnico italiano e già da junior si era messo in mostra agli Internazionali d’Italia, raggiungendo la finale del torneo giovanile nel 2011.

Nel circuito maggiore il suo percorso nei Masters 1000 di Roma non era mai andato oltre gli ottavi di finale, traguardo centrato nel 2023. Anche negli Slam il miglior risultato della carriera resta l’approdo agli ottavi, raggiunti al Roland Garros 2025 e agli US Open 2026.

Nel corso della carriera Popyrin ha conquistato tre titoli Atp e nell’agosto 2025 ha toccato il suo miglior ranking mondiale, entrando fino alla posizione numero 19. Durante il Roland Garros dello scorso anno aveva mostrato grande fiducia nei propri mezzi dichiarando di sentirsi capace di battere qualsiasi avversario nelle giornate migliori. Una convinzione che proverà a confermare anche nella sfida contro Sinner al Foro Italico.