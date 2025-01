Jannik Sinner sfida Alexei Popyrin: debutto del 2025 e record da invertire

Jannik Sinner si prepara per l'inizio della stagione 2025 con un primo appuntamento speciale. L'azzurro, già volato in Australia, parteciperà all’Australian Open Opening Week, un evento benefico di preparazione al primo Slam dell’anno, in programma dal 12 al 26 gennaio. Il suo primo impegno sarà un match di esibizione contro Alexei Popyrin, avversario che Sinner non ha mai battuto.

Il confronto con il 25enne australiano, attualmente numero 24 del ranking ATP, riporta alla mente un unico precedente: i sedicesimi del Masters 1000 di Madrid 2021, dove Sinner fu sconfitto in due set. Un match di quasi quattro anni fa, che rappresenta oggi solo un lontano ricordo rispetto alla crescita del fuoriclasse italiano, attuale numero uno al mondo.

Popyrin, nato in Australia da genitori russi, è cresciuto in diverse località internazionali, tra cui l’Italia, dove si è allenato presso l'Accademia di Riccardo Piatti a Bordighera, lo stesso luogo che ha contribuito alla formazione di Sinner. Dopo un’importante carriera giovanile culminata con la vittoria del Roland Garros juniores nel 2018, Popyrin è entrato nella top 100 nel 2019 e si distingue per il suo tennis esplosivo e il potente servizio.

Il match contro Popyrin sarà il primo di due esibizioni per Sinner, seguito dall’incontro con Stefanos Tsitsipas il 10 gennaio. Oltre a rappresentare un test di livello, servirà a consolidare la preparazione in vista degli Australian Open, dove Sinner inizierà la difesa del suo trono ATP.

Tra i tanti avversari affrontati da Sinner, Popyrin rimane uno dei pochi con un bilancio favorevole. Per l’azzurro, questo incontro sarà un’occasione per invertire il record e iniziare l’anno nel migliore dei modi.

