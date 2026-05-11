Re Carlo e Trump sempre più vicini, Harry e Meghan vivono giorni di forte tensione

Re Carlo ha incontrato Donald Trump durante la visita negli Stati Uniti e le immagini di grande sintonia con il presidente americano avrebbero colpito Harry e Meghan, già in difficoltà dopo anni di tensioni pubbliche. ```html

La visita ufficiale di Re Carlo negli Stati Uniti si è trasformata anche in un caso familiare per i Sussex. Il sovrano britannico, accompagnato dalla regina Camilla, ha trascorso quattro giorni tra Washington e New York ricevendo accoglienze solenni e incontri istituzionali di alto livello. Le immagini del re sorridente accanto a Donald Trump e alla moglie Melania hanno attirato l’attenzione dei media internazionali e, secondo fonti vicine alla coppia, avrebbero avuto un forte impatto emotivo su Harry e Meghan.

Il viaggio è stato letto come un passo utile per rafforzare i rapporti tra Regno Unito e Stati Uniti, messi alla prova dalle divergenze politiche legate alla guerra in Iran. La presenza di Carlo alla Casa Bianca e il clima disteso mostrato durante gli incontri pubblici hanno dato l’idea di una relazione diplomatica tornata stabile.

Dietro le quinte, però, la situazione sarebbe stata vissuta diversamente dai duchi di Sussex. Donald Trump in passato aveva rivolto più volte critiche pesanti a Meghan Markle e aveva ironizzato apertamente sulla coppia. Per questo motivo, vedere il re così sereno e cordiale accanto al presidente americano avrebbe riaperto vecchie tensioni personali.

Secondo persone vicine a Harry, il principe comprende il ruolo istituzionale del padre e sa che un monarca deve mantenere rapporti con tutti i leader internazionali, indipendentemente dai precedenti attriti. Sul piano personale, però, la situazione sarebbe stata molto più difficile da accettare. Harry e Meghan avrebbero percepito il silenzio della famiglia reale sulle dichiarazioni di Trump come una mancanza di sostegno nei loro confronti.

Le stesse fonti raccontano che Meghan avrebbe vissuto con particolare disagio l’assenza di una presa di posizione pubblica dopo gli attacchi ricevuti negli anni dal presidente americano. La coppia, trasferitasi negli Stati Uniti dopo l’addio agli incarichi reali nel 2020, si sentirebbe ancora esposta alle critiche e sotto pressione mediatica.

Chi è vicino ai Sussex sostiene che la visita americana di Carlo abbia riportato alla luce ferite mai completamente superate. Harry starebbe cercando di mantenere equilibrio e lucidità, concentrandosi sul futuro e sugli impegni personali, ma il rapporto con la famiglia reale resterebbe segnato da tensioni profonde che continuano a riemergere nei momenti più delicati.

```