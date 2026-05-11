Yu-Gi-Oh! Duel Links, al via le qualificazioni per il World Championship 2026 di Tokyo

Yu-Gi-Oh! Duel Links apre le qualificazioni al World Championship 2026 con premi gratuiti e nuovi eventi. I duellanti potranno sfidarsi da giugno per conquistare un posto alla finale mondiale di Tokyo.

Konami ha aperto ufficialmente la campagna “Road to Worlds 2026” di Yu-Gi-Oh! Duel Links, dando il via al percorso che porterà i migliori giocatori alla fase finale del World Championship 2026 in programma a Tokyo. Anche quest’anno il torneo coinvolgerà entrambe le modalità principali del gioco, Speed Duel e Rush Duel.

Le qualificazioni saranno divise in due fasi. Per la modalità Speed Duel, lo Stage 1 si terrà dal 1° al 15 giugno, mentre lo Stage 2 sarà disponibile dal 12 al 15 giugno. I giocatori di Rush Duel avranno invece una finestra più breve, con il primo stage previsto dal 1° all’8 giugno e la seconda fase dal 5 all’8 giugno.

I duellanti che riusciranno a ottenere i migliori risultati nelle classifiche accederanno alla competizione finale in Giappone, dove sarà assegnato il titolo mondiale 2026.

Per accompagnare l’evento competitivo, Konami ha avviato anche una campagna di ricompense gratuite. Accedendo al gioco sarà possibile ottenere il Drago Cremisi per Speed Duel e le versioni Alternate Art Prismatica di Mago Nero e Ragazza Maga Nera dedicate a Rush Duel.

Tra i bonus disponibili figurano inoltre due Structure Deck gratuiti, Junk Enforcers e Quest of Transam, insieme a gemme e Biglietti Sogno SR/UR utili per rafforzare i mazzi in vista delle qualificazioni.

Il negozio di gioco si aggiorna anche con nuovi pacchetti carte. È già disponibile il Mini BOX “Eternal Genesis” per Rush Duel, mentre dal 21 maggio arriverà il Main BOX “Red Supernova”, pensato per i giocatori della modalità Speed Duel.

Con le qualificazioni ormai vicine, la campagna Road to Worlds 2026 rappresenta uno dei principali appuntamenti competitivi dell’anno per la community di Yu-Gi-Oh! Duel Links, tra nuove carte, eventi online e l’obiettivo di raggiungere la finale mondiale di Tokyo.