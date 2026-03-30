Yu-Gi-Oh Duel Links introduce Character Deck Duel e rivoluziona il PvP

Konami lancia Character Deck Duel in Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS per rendere il PvP più equilibrato e accessibile, introducendo mazzi predefiniti dei protagonisti come Yami Yugi e Kaiba con strategie già pronte.

Konami amplia l’offerta di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS con Character Deck Duel, una nuova modalità competitiva che cambia il modo di affrontare le sfide tra giocatori. Il sistema permette di usare mazzi già pronti ispirati ai personaggi più noti della saga, riducendo il peso delle carte più recenti e livellando le partite.

In questa modalità il fulcro non è la costruzione libera del mazzo, ma l’identità del duellante scelto. I deck sono progettati per riprodurre fedelmente strategie e combinazioni viste nella serie, con abilità dedicate che rendono subito riconoscibile lo stile di gioco di ogni personaggio.

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I giocatori possono scegliere tra nove mazzi basati su figure storiche come Yami Yugi, Seto Kaiba e Joey Wheeler, ma anche protagonisti delle serie successive. Ogni deck include una guida iniziale che spiega come utilizzare al meglio carte simbolo e combo, facilitando l’ingresso anche a chi ha meno esperienza.

La progressione si basa sulle Respect Orb, ottenute al termine delle partite in base alle prestazioni. Queste risorse possono essere scambiate per ricompense oppure utilizzate per ottenere le Grade Star, necessarie a migliorare il livello del proprio mazzo.

Salendo di grado si sblocca una personalizzazione limitata: è possibile modificare fino a cinque carte del deck originale, mantenendo però intatta l’impostazione del personaggio. Questo sistema introduce varietà senza stravolgere l’equilibrio delle sfide.

I mazzi sono disponibili completando missioni legate allo sblocco dei personaggi e non richiedono acquisti. Una scelta che rende la modalità accessibile a tutti e incentiva la progressione naturale all’interno del gioco.

Il lancio arriva mentre Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS continua a crescere, con oltre 150 milioni di download globali e miliardi di duelli disputati. L’introduzione di Character Deck Duel punta a rafforzare l’esperienza competitiva, riportando al centro lo stile dei protagonisti della serie.