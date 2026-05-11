Michelle Hunziker in Puglia, weekend da sogno nella masseria di lusso con spiaggia privata

Michelle Hunziker si è concessa una pausa in Puglia tra piscina, cucina locale e privacy assoluta. La conduttrice ha scelto una masseria di lusso a Savelletri di Fasano, dove le suite arrivano fino a 2.400 euro a notte.

Qualche giorno di relax lontano dagli impegni televisivi per Michelle Hunziker, che ha trascorso un fine settimana in una struttura esclusiva affacciata sul mare Adriatico. La conduttrice ha condiviso sui social alcuni momenti della sua permanenza a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, mostrando scorci del resort e attimi di tranquillità tra sole e piscina.

Nelle immagini pubblicate su Instagram, Michelle appare con un bikini bianco e una camicia a righe azzurre e bianche mentre si gode il soggiorno nella tenuta pugliese. Tra bagni in piscina e pranzi all’aperto, la presentatrice si è concessa una pausa dedicata al riposo e alla cucina locale.

Per il soggiorno in Puglia, la showgirl ha scelto la Masseria San Domenico, hotel a cinque stelle immerso nella campagna di Fasano e a pochi passi dal mare. La struttura, ricavata da un’antica torre di avvistamento del Quattrocento restaurata negli anni Novanta, dispone di spiaggia privata, piscina esterna e centro benessere.

All’interno del resort non mancano servizi esclusivi pensati per gli ospiti. Oltre all’area spa con sauna, bagno turco e vasca idromassaggio, la struttura offre anche un campo da golf a 18 buche, due campi da tennis e una palestra attrezzata. La piscina di acqua salata circondata dalle rocce naturali è uno degli spazi più caratteristici della masseria.

I prezzi delle camere cambiano in base alla stagione e alla tipologia scelta. Nei periodi di maggiore affluenza, il costo per una notte può superare i 2.400 euro, mentre le soluzioni più economiche partono da circa 860 euro. Una cifra che garantisce agli ospiti comfort, riservatezza e servizi di alto livello.