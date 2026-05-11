Audible.it compie 10 anni, gli audiolibri più ascoltati in Italia dal 2016 al 2026

Audible.it festeggia 10 anni in Italia mentre cresce il mercato degli audiolibri. Dal 2016 al 2026 cambiano gusti e abitudini degli ascoltatori, tra fantasy, classici e narrativa contemporanea ascoltata ogni giorno in mobilità.

Audible.it celebra il decimo anniversario della piattaforma in Italia con un appuntamento previsto il 15 maggio 2026 al Salone Internazionale del Libro di Torino. L’incontro sarà dedicato all’evoluzione degli audiolibri e dell’intrattenimento audio nel nostro Paese, un settore che negli ultimi anni ha registrato una crescita continua grazie alla diffusione dell’ascolto da smartphone e dispositivi mobili.

All’evento parteciperanno Rachel Ghiazza, responsabile dei contenuti Audible, e Francesco Pannofino, voce italiana dell’audiolibro di Harry Potter e la pietra filosofale. Durante l’incontro sono previste alcune letture dal vivo tratte dalla saga di J.K. Rowling, uno dei titoli che ha raccolto il maggior numero di ascolti sulla piattaforma nell’ultimo decennio.

Dal 2016 al 2026 il mercato italiano degli audiolibri ha ampliato in modo significativo il proprio pubblico. L’ascolto durante viaggi, spostamenti quotidiani, attività sportive o momenti di pausa ha modificato il modo di consumare contenuti editoriali. Nel frattempo il catalogo si è arricchito con romanzi contemporanei, classici della letteratura, serie fantasy, podcast originali e produzioni seriali.

La classifica dei titoli più ascoltati negli ultimi dieci anni conferma la forte presenza della narrativa e delle grandi saghe. Al primo posto compare Harry Potter e la pietra filosofale letto da Francesco Pannofino. Seguono L’amica geniale con la voce di Anna Bonaiuto e I leoni di Sicilia interpretato da Ninni Bruschetta.

Tra gli audiolibri più ascoltati figurano anche classici internazionali come Orgoglio e pregiudizio narrato da Paola Cortellesi e Il Conte di Montecristo letto da Moro Silo. Accanto ai grandi romanzi della tradizione trovano spazio opere contemporanee come Le otto montagne, La portalettere e Il colibrì, titoli legati a temi familiari, memoria personale e crescita individuale.

Nella top ten compare anche La sottile arte di fare quello che co ti pare, segnale della crescita dei contenuti dedicati alla motivazione personale e alla divulgazione. Tra i titoli più recenti si distingue anche Succede sempre qualcosa di meraviglioso, conferma dell’attenzione del pubblico verso autori italiani contemporanei capaci di conquistare lettori e ascoltatori nel mercato digitale.

La graduatoria relativa al 2026 mostra una forte varietà di generi. In testa si trova Cesare La conquista dell’eternità letto da Andrea Failla, seguito da Il nido del corvo e Il Conte di Montecristo. Tra gli audiolibri più ascoltati dell’anno figurano anche Cime tempestose, Miss Bee e il giardino avvelenato e La gang dei sogni.

Il fantasy continua a mantenere un ruolo centrale grazie a titoli come L’impero dell’alba Empire of the Vampire, mentre il settore della crescita personale resta presente con opere come La teoria di lasciare andare. Thriller, romanzi storici e narrativa fantastica continuano ad attirare ascoltatori appartenenti a fasce d’età differenti.

Uno degli aspetti che ha favorito la diffusione degli audiolibri in Italia riguarda il lavoro delle voci narranti. Attori e doppiatori hanno contribuito a rendere riconoscibili molte produzioni audio, trasformando l’ascolto in un’esperienza diversa rispetto alla lettura tradizionale. Nomi come Paola Cortellesi, Fabrizio Gifuni, Anna Bonaiuto e Francesco Pannofino hanno avvicinato nuovi utenti grazie alla familiarità costruita tra cinema, televisione e doppiaggio.

Nel corso degli anni il settore degli audiolibri ha favorito anche la nascita di figure professionali specializzate nella narrazione audio. L’editoria digitale italiana ha così sviluppato un comparto produttivo sempre più strutturato, capace di ampliare l’offerta e raggiungere un pubblico ormai abituato a consumare contenuti anche attraverso l’ascolto.