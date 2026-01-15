Audible Compass | Nel '25 4 audiolibri al mese

L’audio entertainment continua a conquistare un ruolo sempre più centrale in Italia, Francia, Spagna e Germania, affermandosi come uno dei fenomeni culturali e mediatici più dinamici degli ultimi anni. Secondo i dati di Audible Compass 2025 , raccolti da Verian per Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – il 73% degli intervistati italiani, francesi, tedeschi e spagnoli ascolta contenuti audio e quasi 6 su 10 dichiarano di aver aumentato la frequenza di ascolto nel 2025 rispetto all’anno precedente . Nel 2025 i quattro Paesi europei hanno ascoltato in media circa 4 audiolibri al mese , con 3,2 audiolibri al mese in Italia e in Spagna e 3,8 in Francia e Germania.

I GENERI PIÙ AMATI: IN ITALIA VINCE LA NARRATIVA LETTERARIA

Il genere resta il principale criterio nella scelta di un contenuto audio . Nel 2025 le preferenze si concentrano in particolare sui titoli dedicati al mistero e thriller (44%) seguiti da quelli di fantascienza e fantasy (40%), crime e romance (entrambi al 37%) e commedia (36%). Interessante la differenza in Italia , dove, unico Paese europeo tra quelli presi in considerazione da Verian, si predilige l’ascolto di narrativa letteraria tanto quanto i titoli dedicati a mistero e thriller (entrambi al 46%) . In Francia il genere preferito è il crime (40%), che conquista le cuffie anche di molti tedeschi (45%), mentre in Spagna oltre ai già citati generi amati, spicca la passione per i titoli di fantascienza e fantasy (41%) e i romanzi storici in cuffia (39%), a pari merito con il crime e la commedia.

Gli audiolibri vengono percepiti come uno strumento efficace per rilassarsi, divertirsi e per disconnettersi dalle preoccupazioni quotidiane. Francesi, tedeschi, italiani e spagnoli concordano: per oltre il 90% degli intervistati gli audiolibri sono una forma di intrattenimento di qualità e un buon alleato del relax quotidiano. Ancora, il 90% ritiene che siano un buon modo per imparare cose nuove.

In generale, si ascolta per lo più a casa - 72% contro il 45% che ascolta fuori casa - con differenze da Paese a Paese. Anche le occasioni e la relazione che le persone hanno con gli audiolibri varia: in Germania e in Spagna le persone ascoltano per addormentarsi (34% e 25%), mentre per i francesi gli audiolibri sono un valido intrattenimento lontano dagli schermi (24%) e per gli italiani le storie in cuffia sono un compagno costante per tutta la giornata (25%). Ma in ogni Paese, a prescindere dal luogo in cui si ascolta e dal motivo per cui lo si fa, tutti premono play e si lasciano trasportare dalle storie in cuffia in base al genere (86%), alla tematica affrontata (83%) e poi se la storia è narrata da una voce amata (82%).

ASCOLTO E LETTURA: UNA COMPLEMENTARITÀ CHE SI RAFFORZA

La relazione tra ascolto e lettura continua a essere stretta e sinergica : in Italia più che altrove, chi ha ascoltato un audiolibro negli ultimi dodici mesi ha letto anche almeno un libro (86%, seguita dalla Spagna all’85% mentre in Germania 78% e in Francia 72%).

Compass conferma che non solo chi ascolta legge, ma che spesso grazie all’ascolto si finisce per leggere di più. 7 intervistati su 10 hanno dichiarato che l’ascolto degli audiolibri ha incrementato la lettura dei libri, sia cartacei che digitali . La maggior parte del campione (66%), dopo aver ascoltato un audiolibro si reca in libreria per acquistare la versione cartacea del titolo. Ancora, per l’87% l’ascolto è finalizzato ad entrare in contatto con titoli e generi che altrimenti non avrebbero letto, con un picco interessante in Spagna (94%). Parallelamente, chi ascolta audiolibri si dimostra un consumatore estremamente attivo anche di altri formati culturali : l’84% del campione guarda film e serie tv in streaming, l’81% fruisce di social network in video, il 70% ascolta podcast e il 43% serie audio, e il 79% dichiara di aver ascoltato un contenuto in formato audio perché lo aveva precedentemente apprezzato in altro formato (serie tv, film o graphic novel).

GLI AUDIOLIBRI: PREZIOSI ALLEATI PER IL RELAX, IL BENESSERE E L’EDUCAZIONE DEI PIÙ GIOVANI

L’ascolto di audiolibri viene riconosciuto anche per il suo impatto positivo sul benessere personale. Ascoltare rilassa (70%), e aiuta a non pensare alle preoccupazioni e sfide quotidiane (68%), inoltre più della metà degli ascoltatori (60%) dichiara che questa abitudine contribuisce alla propria salute mentale, con spagnoli e italiani in testa alla classifica dei sostenitori.

Quasi uno su due afferma inoltre di provare un senso di amicizia nei confronti dei narratori o degli host preferiti. Tra i genitori italiani con figli sotto i 18 anni, l’ascolto viene percepito come un supporto prezioso per l’intrattenimento (44%), l’educazione (38%), il tempo lontano dallo schermo (36%) e l’arricchimento del vocabolario (35%).

LA CLASSIFICA DEI 10 AUDIOLIBRI PIÙ ASCOLTATI NEL 2025 SU AUDIBLE.IT

L'anniversario, Andrea Bajani, letto da Luigi lo Cascio Come l'arancio amaro, Milena Palminteri, letto da Aurora Peres La catastrofica visita allo zoo , Joël Dicker, letto da Aurora Peres Elogio dell'ignoranza e dell'errore , Gianrico Carofiglio, letto da Gianrico Carofiglio La teoria di lasciar andare , Mel Robbins, letto da Alice Torriani Tatà , Valérie Perrin, letto da Paola Giglio Di madre in figlia, Concita De Gregorio, letto da Concita De Gregorio Io che ti ho voluto così bene , Roberta Recchia, letto da Valentina Tarozzi Stai calmo e usa le parole giuste nel giusto ordine , Paolo Borzacchiello, letto da Andrea Failla Ikigai, ciò per cui vale la pena vivere, Selene Calloni Williams, Noburu Okuda Do, letto da Ada Maria Serra Zanetti

LA TOP 3 DEGLI AUDIOLIBRI DEI GENERI PIÙ ASCOLTATI SU AUDIBLE.IT

Narrativa/ Letteratura

L'anniversario, Andrea Bajani, letto da Luigi lo Cascio Come l'arancio amaro, Milena Palminteri, letto da Aurora Peres Tatà , Valérie Perrin, letto da Paola Giglio

Thriller

La catastrofica visita allo zoo , Joël Dicker, letto da Aurora Peres L'uomo dagli occhi tristi, Piergiorgio Pulixi, letto da Michele Maggiore Il canto degli innocenti, Piergiorgio Pulixi, letto da Michele Maggiore

Fantascienza/Fantasy