Trump respinge la lettera dell'Iran, tensione sul nucleare e nuove minacce nello Stretto di Hormuz

Trump respinge la proposta iraniana sul nucleare e giudica inaccettabili le condizioni inviate da Teheran. Gli Stati Uniti mantengono il blocco nello Stretto di Hormuz mentre crescono le tensioni militari nel Golfo.

Donald Trump ha respinto la risposta inviata dall’Iran sulla bozza di accordo destinata a fermare il conflitto, definendo il documento “inappropriato” e accusando Teheran di portare avanti da decenni una strategia di pressione contro gli Stati Uniti. Il presidente americano, durante una telefonata con Axios, ha confermato che Washington non intende accettare le condizioni proposte dalla Repubblica islamica.

Il leader statunitense ha poi alzato ulteriormente i toni attraverso Truth Social, dove ha scritto che la posizione iraniana è “totalmente inaccettabile”. Trump ha aggiunto che Teheran starebbe cercando di ridicolizzare gli Stati Uniti, assicurando però che gli iraniani “non rideranno ancora a lungo”.

Al centro dello scontro resta il programma nucleare iraniano. Nella risposta inviata a Washington, l’Iran ha rifiutato le richieste americane sulle scorte di uranio altamente arricchito e sugli impegni preliminari da assumere prima di un accordo definitivo. Teheran si è detta disponibile a sospendere temporaneamente l’arricchimento dell’uranio, ma solo per un periodo molto più breve rispetto ai vent’anni chiesti dagli Stati Uniti.

Il governo iraniano ha inoltre escluso lo smantellamento delle proprie infrastrutture atomiche. Sul tavolo resta soltanto la possibilità di diluire parte del materiale fissile o trasferirne una quota in un Paese terzo. L’Iran pretende però una garanzia formale da parte americana per ottenere la restituzione dell’uranio nel caso di fallimento dei negoziati o di un eventuale ritiro degli Stati Uniti dall’intesa.

Secondo il piano proposto da Teheran, il confronto sul dossier nucleare dovrebbe iniziare solo dopo la firma di un memorandum che sancisca la fine delle ostilità. L’Iran chiede anche la riapertura dello Stretto di Hormuz e la fine del blocco navale imposto dagli Stati Uniti alle navi commerciali e ai porti dell’area.

Trump, intervenendo nel programma “Full Measure”, ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno controllando costantemente i siti sotterranei dove sarebbe conservato l’uranio residuo. Il presidente ha rivendicato i bombardamenti effettuati nei mesi scorsi e ha avvertito che qualunque movimento vicino a quelle installazioni verrebbe immediatamente individuato e colpito.

Sulla stessa linea si è schierato il premier israeliano Benyamin Netanyahu, che in un’intervista alla CBS ha ribadito che il conflitto non potrà considerarsi chiuso finché l’uranio non verrà rimosso dal territorio iraniano e gli impianti di arricchimento non saranno smantellati.

La crisi arriva mentre Trump prepara una visita ufficiale in Cina. La Casa Bianca sperava di affrontare il viaggio con la questione iraniana già risolta, ma il fallimento dei negoziati rischia ora di complicare anche il confronto diplomatico con Xi Jinping.

Intanto la situazione militare nel Golfo Persico resta delicata. Oltre venti unità navali americane continuano a presidiare l’area dello Stretto di Hormuz, bloccando o fermando numerose imbarcazioni commerciali. Negli ultimi giorni sono stati segnalati attacchi con droni al largo del Qatar e nuove incursioni aeree nei cieli di Kuwait ed Emirati Arabi Uniti.