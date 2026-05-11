Calcio per obesi negli Usa, i tornei aiutano a perdere peso con punti e premi

Il calcio per obesi prende piede negli Stati Uniti, dove tornei dedicati aiutano migliaia di persone a dimagrire. Le squadre assegnano punti anche in base ai chili persi, con controlli settimanali e coach personali.

Negli Stati Uniti il calcio diventa uno strumento per contrastare l’obesità. In diverse città americane sono nati campionati riservati a persone in sovrappeso, con l’obiettivo di migliorare la forma fisica attraverso l’attività sportiva. Il progetto si chiama MAN v FAT SOCCER e coinvolge squadre attive da New York alla Florida, passando per Pennsylvania e Texas.

Per iscriversi è necessario avere un indice di massa corporea pari o superiore a 27,5, valore che indica una condizione di sovrappeso. Prima di ogni partita i partecipanti salgono sulla bilancia per verificare i progressi ottenuti durante la settimana. La classifica non dipende soltanto dai risultati sul campo, ma anche dai chili persi dai giocatori.

Ogni gol segnato si somma quindi ai punti ottenuti grazie alla riduzione del peso corporeo. Il sistema premia chi riesce a migliorare la propria salute oltre alle prestazioni sportive. Le partite vengono disputate su campi ridotti e con regolamenti adattati, ma si svolgono con arbitri ufficiali e incontri organizzati ogni settimana.

I partecipanti vengono seguiti da coach specializzati che monitorano alimentazione, allenamenti e condizioni fisiche. Sono previsti anche premi legati ai risultati raggiunti durante il percorso di dimagrimento. Il format è stato lanciato nel 2024 negli Stati Uniti dopo essere stato sperimentato nel Regno Unito.

Secondo i dati diffusi dagli organizzatori, il programma standard di 14 settimane permette ai giocatori di perdere in media circa 10 chili. Nel 62% dei casi i partecipanti riducono almeno il 5% del proprio peso corporeo. La lega è aperta anche a chi non ha esperienza con il pallone e non richiede particolari capacità tecniche.