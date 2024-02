Usi i dolcificanti? Fanno male alla salute e non aiutano a perdere peso

Scopriamo insieme perché i dolcificanti non solo non aiutano a perdere peso ma possono anche danneggiare la salute, secondo le nuove linee guida dell'OMS.

I dubbi sulla sicurezza dei dolcificanti hanno sempre suscitato preoccupazione, ma finalmente sembra che stia arrivando il momento delle risposte. Nel 2023, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato delle linee guida sui dolcificanti artificiali, sconsigliandone l'uso a lungo termine poiché potrebbero comportare rischi per la salute, come un aumento del rischio di diabete e malattie cardiovascolari. Questa precauzione è stata enfatizzata anche da un commento pubblicato su JAMA, che mette in luce i rischi associati all'uso prolungato di questi sostituti dello zucchero.

Gli edulcoranti artificiali, sviluppati come alternativa allo zucchero, sono diffusamente utilizzati nell'industria alimentare e possono essere aggiunti direttamente dai consumatori. Tuttavia, secondo le nuove linee guida, il loro consumo dovrebbe essere limitato o evitato del tutto.

Dolcificanti Artificiali: Un Gusto Amaro per la Salute

La valutazione tossicologica dei singoli dolcificanti è affidata a organismi autorevoli che stabiliscono i livelli di assunzione sicuri. Tuttavia, nonostante il loro basso apporto calorico, i dolcificanti sembrano non solo inefficaci nel controllo del peso, ma anche associati a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari e diabete.

Uno studio ha rilevato che l'uso prolungato di dolcificanti artificiali può essere associato a danni al DNA e all'aumento dell'attività dei geni coinvolti nell'infiammazione e nel cancro. Inoltre, non sembrano conferire alcun beneficio nel controllo del peso nei bambini e non riducono il rischio di diabete gestazionale nelle donne in gravidanza.

Anche se sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno gli effetti dei dolcificanti artificiali sulla salute, è evidente che attualmente non offrono vantaggi significativi. Inoltre, il gusto dolce dei dolcificanti potrebbe aumentare il desiderio di cibo, rendendo difficile il controllo del peso.

Di conseguenza, la scelta più salutare per adulti e bambini è quella di limitare l'assunzione di alimenti contenenti dolcificanti artificiali, preferendo alimenti naturali come il miele o lo zucchero di canna, ma in quantità moderate. Naturalmente, è sempre meglio.