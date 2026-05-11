Narges Mohammadi libera su cauzione, la Nobel trasferita in ospedale a Teheran

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Narges Mohammadi è stata liberata su cauzione per motivi di salute dopo il ricovero a Zanjan. La Nobel per la pace è stata trasferita in ambulanza a Teheran per nuove cure.

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Le autorità iraniane hanno concesso la libertà su cauzione a Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, dopo l’aggravarsi delle preoccupazioni legate alle sue condizioni di salute. L’attivista, che stava scontando la pena nel nord dell’Iran, era ricoverata da dieci giorni a Zanjan. La sua fondazione ha riferito che la sospensione della pena è arrivata dopo il pagamento di una cauzione definita consistente. Dopo il rilascio, Mohammadi è stata portata in ambulanza in un ospedale di Teheran, dove sarà seguita dalla sua équipe medica per ricevere le cure necessarie.

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