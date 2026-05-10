Napoli, 29enne ucciso dopo la maxi rissa a Porta Capuana: arrestato un uomo di 58 anni

Napoli, un 29enne del Burkina Faso è morto dopo una violenta rissa scoppiata a Porta Capuana. Il giovane era stato colpito con diverse coltellate vicino al cuore e trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini.

Un uomo di 29 anni originario del Burkina Faso è morto in serata dopo essere rimasto gravemente ferito durante una violenta rissa avvenuta nel pomeriggio a Porta Capuana, nel centro di Napoli. Il giovane era stato soccorso in condizioni critiche e trasferito in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove i medici hanno tentato a lungo di salvargli la vita.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata raggiunta da diverse coltellate nella zona del torace, alcune molto vicine al cuore. Gli investigatori stanno verificando anche l’ipotesi che durante l’aggressione siano stati utilizzati cocci di bottiglia.

La rissa avrebbe coinvolto decine di cittadini stranieri e ha provocato momenti di forte tensione nel quartiere. Sul posto sono intervenuti numerosi agenti della Polizia di Stato, affiancati da reparti in assetto antisommossa per riportare la situazione sotto controllo.

Dopo il decesso del 29enne, gli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli hanno arrestato un cittadino straniero di 58 anni con l’accusa di omicidio. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire il ruolo delle altre persone coinvolte nella rissa e ricostruire con precisione quanto accaduto.

L’episodio ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza nella zona di Porta Capuana. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un rafforzamento immediato dei controlli con l’impiego del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato e ha convocato una nuova riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La Prefettura ha ricordato che l’area è monitorata da tempo per problemi legati a spaccio di droga, criminalità e commercio abusivo. Nelle prossime ore sono previsti controlli straordinari e una presenza più intensa delle forze dell’ordine nelle strade del quartiere.