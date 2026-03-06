Napoli, donna accoltellata su autobus della linea C32: arrestato uomo di 39 anni

A Napoli un uomo di 39 anni ha accoltellato una donna su un autobus dopo averla tenuta sotto minaccia con un coltello per circa quindici minuti. L’aggressore, già seguito per disturbi psichiatrici, è stato fermato dai carabinieri e portato in carcere.

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver accoltellato una donna di 32 anni a bordo di un autobus della linea C32. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri in via Simone Martini. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’aggressore avrebbe trattenuto la vittima per circa quindici minuti puntandole contro un coltello.

La donna è stata ferita durante quei momenti di tensione. Soccorsa subito dopo l’intervento delle forze dell’ordine, è stata trasportata all’ospedale Cardarelli. I medici l’hanno ricoverata ma le sue condizioni non sono considerate gravi.

L’uomo, che non conosceva la vittima e avrebbe agito senza un motivo apparente, si era barricato all’interno del mezzo pubblico. Con sé aveva due coltelli. L’allarme ha richiamato sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Intorno alle 22 i militari sono riusciti a fermarlo e ad allontanarlo dalla folla che nel frattempo si era radunata attorno all’autobus. Alcuni presenti hanno filmato la scena con i telefonini mentre l’uomo veniva portato via.

Il 39enne, già seguito per problemi psichiatrici, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. La Procura gli contesta i reati di lesioni personali gravi e sequestro di persona.