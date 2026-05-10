Fulminacci a Trastevere, mini live con chitarra per una campagna legata alla birra

Fulminacci si è esibito a Trastevere per una campagna legata a una birra, con un breve live annunciato sui social e durato poco più di 15 minuti.

Fulminacci è comparso tra le strade di Trastevere con chitarra e voce, in un’esibizione breve annunciata poco prima sui social. Il cantautore ha cantato alcuni brani davanti al pubblico presente, trasformando l’appuntamento in un piccolo live urbano.

La performance è durata poco più di un quarto d’ora e non nasceva come semplice sorpresa per i fan. L’iniziativa rientrava infatti in una operazione promozionale collegata a un marchio di birra, organizzata con una comunicazione rapida e mirata online.

Dopo pochi pezzi, Fulminacci ha lasciato la zona senza prolungare l’incontro con chi era arrivato sul posto. La durata ridotta dell’esibizione ha lasciato perplessi alcuni presenti, che si aspettavano un momento più vicino a un regalo spontaneo che a un evento costruito per una campagna commerciale.