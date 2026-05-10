Lucas De March travolto dal muletto del padre a Bribano, aperta un'indagine sulla tragedia

Lucas De March è morto a 6 anni dopo essere stato travolto da un muletto guidato dal padre nell’azienda di famiglia a Bribano. Il bambino si trovava spesso nel piazzale della ditta e una caduta improvvisa durante una manovra potrebbe aver causato la tragedia.

La morte di Lucas De March, il bambino di sei anni travolto venerdì sera nel piazzale della Meccanica De March a Bribano, ha sconvolto Sedico e l’intera area bellunese. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18.30 all’interno dell’azienda di famiglia, dove il piccolo si trovava insieme al padre Gabriele De March, titolare dell’attività.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, Lucas frequentava spesso la ditta dopo la fine delle lezioni e seguiva il padre durante le attività quotidiane. Alcuni dipendenti hanno riferito che in passato il bambino sarebbe salito anche sul muletto per brevi giri nell’area privata dell’azienda. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se, durante una manovra, il piccolo abbia perso l’equilibrio cadendo davanti al mezzo in movimento.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dal padre. Sul posto sono arrivati gli operatori del Suem 118, i vigili del fuoco, la polizia e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 1 Dolomiti. Era stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Falco, ma i soccorsi non hanno potuto salvare il bambino.

La Procura ha affidato il fascicolo al pubblico ministero Simone Marcon, che procederà con l’apertura di un’indagine per omicidio colposo, passaggio necessario per consentire tutti gli approfondimenti tecnici. Gli accertamenti riguardano la dinamica dell’incidente, la posizione del bambino al momento dell’impatto e il funzionamento del muletto, che è stato sequestrato.

Lucas avrebbe compiuto a breve il passaggio alla scuola primaria. I familiari lo descrivono come un bambino vivace, curioso e pieno di energia. Lascia anche un fratellino nato nel 2023.

La notizia ha colpito profondamente Sedico, dove la famiglia De March è conosciuta da anni per l’attività imprenditoriale. Dolore e vicinanza sono arrivati anche da Rivamonte Agordino, paese d’origine della madre Jennifer Angoletta.

Don Fabiano Del Favero, che aveva battezzato Lucas e il fratellino, ha parlato della partecipazione delle comunità locali accanto alla famiglia. Anche don Giancarlo Gasperin, parroco di Sedico, ha invitato i fedeli a stringersi attorno ai genitori del bambino davanti a una tragedia che ha lasciato incredulità e sgomento.