Lucas De March muore a 6 anni nel piazzale dell'azienda, travolto dal muletto guidato dal padre

Lucas De March, 6 anni, è morto dopo essere stato investito dal muletto guidato dal padre nel piazzale dell’azienda di famiglia a Sedico. Il bambino si trovava nell’area industriale durante alcune manovre di lavoro.

La tragedia si è consumata nella serata di giovedì 8 maggio nella zona industriale di Sedico, in provincia di Belluno. Lucas De March, che aveva compiuto sei anni lo scorso febbraio, è stato investito accidentalmente da un muletto manovrato dal padre Gabriele De March, titolare della Meccanica De March.

L’incidente è avvenuto tra le 19 e le 20 all’interno del piazzale dell’azienda, un’area delimitata da cancelli e recinzioni. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, il bambino stava giocando nei pressi del mezzo mentre il padre stava effettuando una normale movimentazione con il carrello elevatore.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti con il personale del Suem 118, le pattuglie della polizia e i tecnici incaricati dei rilievi. È stato fatto intervenire anche l’elicottero sanitario, ma per il piccolo non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Gli agenti hanno lavorato a lungo per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra gli aspetti da verificare ci sono i movimenti del bambino nel piazzale e la posizione del muletto durante la manovra. Alcuni dipendenti dell’azienda hanno riferito che Lucas accompagnava spesso il padre al lavoro.

Il muletto coinvolto nell’investimento è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti tecnici. L’intera area aziendale è stata isolata durante le operazioni investigative, proseguite fino a tarda sera.

Il padre del bambino è rimasto sotto choc ed è stato assistito dai soccorritori e dai familiari presenti sul posto. Momenti di disperazione anche per la madre Jennifer e per i parenti arrivati poco dopo nell’area industriale.

Il corpo del piccolo Lucas è rimasto a lungo nel piazzale, coperto da un telo bianco, mentre proseguivano i rilievi delle forze dell’ordine. La salma è stata poi trasferita all’obitorio in serata.

L’Ulss 1 Dolomiti ha attivato un servizio di supporto psicologico per aiutare i genitori e i familiari ad affrontare il lutto. Il sindaco Christian Roldo ha espresso la vicinanza della comunità alla famiglia colpita dalla tragedia.