Arianna Mihajlovic racconta Siniša a Domenica In, dal colpo di fulmine al dolore dopo la malattia

Arianna Mihajlovic ricorda Siniša Mihajlovic e gli anni della malattia che hanno segnato la loro famiglia. Ospite a Domenica In, ha raccontato il dolore vissuto dopo la morte dell’ex allenatore e la forza trovata grazie ai figli.

Arianna Mihajlovic è tornata in televisione per ricordare il marito Siniša Mihajlovic, scomparso nel 2022 a 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Ospite di Domenica In, ha parlato della vita accanto all’ex calciatore e allenatore, raccontando i momenti più difficili vissuti dalla famiglia durante la malattia.

Davanti a Mara Venier, Arianna ha spiegato di aver scelto di mostrarsi forte soprattutto per i figli. Ha raccontato di aver affrontato ogni giorno in ospedale con il sorriso, evitando di trasmettere paura o sconforto al marito. Solo una volta rientrata a casa lasciava spazio alle emozioni e alle lacrime.

La diagnosi di leucemia arrivò nel 2019 e cambiò completamente la vita della famiglia Mihajlovic. Arianna ha ricordato quanto fossero pesanti quelle giornate trascorse tra cure e ricoveri, senza mai lasciare solo Siniša. Dopo la morte dell’ex tecnico, ha vissuto mesi complicati, segnati dall’insonnia e da una forte tensione emotiva. Ha confessato di sentirsi smarrita al punto da non riuscire nemmeno a uscire per fare la spesa.

Nel corso dell’intervista ha ripercorso anche l’inizio della loro storia d’amore, nata quasi trent’anni fa. Il primo incontro avvenne in un ristorante e, ha raccontato Arianna, fu immediato pensare che quell’uomo sarebbe potuto diventare il padre dei suoi figli. Dopo appena sei mesi decisero di sposarsi e, poco tempo dopo, nacque la loro prima figlia Victoria.

La coppia ha costruito una famiglia numerosa con cinque figli. Arianna ha ricordato anche gli aspetti più leggeri della loro relazione, parlando della gelosia vissuta soprattutto da parte sua. Ha spiegato che Siniša non le aveva mai dato motivo di dubitare, ma lei controllava comunque tutto, tra le risate divertite del marito.

Oggi Arianna Mihajlovic porta avanti una sua attività imprenditoriale e continua a dedicarsi alla famiglia. Ha raccontato che i figli le sono stati accanto in ogni scelta e che tutti insieme cercano di mantenere vive le passioni e le abitudini che appartenevano a Siniša. Non ha escluso nemmeno un possibile ritorno stabile in televisione.