Arianna David racconta il suo calvario dopo gli interventi al seno

Arianna David ha condiviso in televisione la difficile esperienza vissuta dopo una lunga serie di interventi al seno. Ospite del programma La volta buona condotto da Caterina Balivo su Raiuno, l’ex Miss Italia ha spiegato come la sua situazione sia diventata sempre più complicata nonostante i numerosi tentativi di risolvere il problema.

"Mi sono sottoposta a sette operazioni e devo essere operata ancora. La situazione è disastrosa, sono disperata", ha raccontato, ripercorrendo l’inizio del percorso chirurgico. Il primo intervento risale ai suoi 27 anni ed era andato bene, fino alla prima gravidanza, quando un pezzo della protesi è fuoriuscito dal muscolo.

David ha spiegato che, dopo i controlli, era stata individuata una cicatrice naturale intorno alla protesi. Da lì è arrivata la decisione di operarsi nuovamente. "Dopo il secondo intervento, la protesi era salita troppo in alto. Mi sono operata ancora cambiando medico, ma mi sono svegliata con protesi molto più grandi di quelle che volevo", ha dichiarato.

La situazione attuale, però, è la più difficile da gestire. "La protesi è uscita dal muscolo, è sotto pelle e si è rigirata. Sta letteralmente fuoriuscendo all’altezza dello sterno. Adesso andrò in ospedale, toglierò tutto e dovrò indossare delle bande. Ho paura di svegliarmi e ricominciare tutto da capo", ha spiegato.

"Sono magra e ho due palloni che mi deformano, sono orrenda di profilo", ha aggiunto, descrivendo l’impatto fisico e psicologico di questo lungo percorso.