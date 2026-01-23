Studente di 15 anni trovato morto in un dirupo a Torre Cajetani: accanto al corpo la bicicletta

Un pomeriggio come tanti si è trasformato in tragedia nel Frusinate. Un ragazzo di 15 anni è stato trovato senza vita in un dirupo vicino casa, dopo non essere rientrato da un breve giro in bicicletta.

Il dramma si è consumato a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, dove un ragazzo di 15 anni, studente del primo anno dell’Istituto Alberghiero di Fiuggi, è stato ritrovato morto in un fossato a poca distanza dalla sua abitazione.

Il giovane, F.L., era uscito di casa nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30, per un giro in bicicletta, una consuetudine quotidiana. Con il passare delle ore e il mancato rientro, i genitori hanno iniziato a preoccuparsi, provando più volte a contattarlo al telefono senza ottenere risposta.

Scattato l’allarme, la famiglia ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Le ricerche si sono concentrate nelle immediate vicinanze dell’abitazione grazie alla localizzazione del cellulare, che ha permesso di individuare il punto in cui si trovava il ragazzo.

Il corpo è stato rinvenuto in un dirupo lungo una discesa, con la bicicletta accanto. All’arrivo dei soccorsi, per il quindicenne non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe finito accidentalmente nel fossato mentre percorreva una strada in discesa. Le cause precise dell’incidente sono al vaglio delle autorità.