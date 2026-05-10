Marc Marquez ko a Le Mans, frattura al piede e operazione a Madrid dopo la caduta

Marc Marquez si è fratturato il piede dopo una caduta nella Sprint di Le Mans e sarà operato a Madrid. Il pilota Ducati dovrà fermarsi almeno due gare, mentre Aprilia continua a dominare con la vittoria di Jorge Martin.

La Sprint del GP di Francia ha premiato ancora una volta Aprilia, protagonista a Le Mans con il successo di Jorge Martin. Lo spagnolo è scattato subito al comando e ha controllato la gara fino alla bandiera a scacchi, precedendo la Ducati di Pecco Bagnaia e il compagno di squadra Pedro Acosta, sempre più stabile nelle zone alte della classifica mondiale.

Il podio ha confermato il grande momento della casa di Noale, ormai competitiva su circuiti molto diversi tra loro. Martin e Acosta stanno facendo il vuoto nel campionato, separati da appena sei punti in classifica generale. Dopo cinque appuntamenti, l’Aprilia si è presa il ruolo di riferimento tecnico della stagione.

Alle spalle dei primi tre hanno chiuso Acosta con la Ktm, Quartararo su Yamaha e Mir con la Honda. Un risultato che racconta un campionato più equilibrato rispetto al passato, con cinque moto differenti nelle prime sei posizioni.

La notizia più pesante del sabato francese riguarda però Marc Marquez. Il pilota Ducati era settimo quando, a pochi giri dalla fine, è finito violentemente a terra. Dopo gli accertamenti medici è emersa la frattura del quinto metatarso del piede destro.

Marquez sarà operato nei prossimi giorni a Madrid. Lo stesso spagnolo ha spiegato che era già previsto un intervento alla spalla per rimuovere una vite che gli provoca fastidi al nervo radiale e limita la guida. Lo stop sarà di almeno due gare, compresa quella di Barcellona davanti al pubblico di casa.

In mattinata Bagnaia aveva conquistato la pole position davanti proprio a Marquez e Bezzecchi. Ducati sperava di riaprire il campionato affidandosi all’esperienza del nove volte campione del mondo, ma l’incidente di Le Mans rischia di compromettere definitivamente la rincorsa al titolo.