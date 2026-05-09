Marc Marquez operato al piede destro, salta il Gp di Catalogna dopo la caduta a Le Mans

Marc Marquez si è fratturato il piede destro dopo la caduta nella sprint di Le Mans. Ducati ha confermato l’intervento a Madrid e l’assenza dal Gp di Catalogna.

Marc Marquez dovrà fermarsi dopo la caduta avvenuta nell’ultimo giro della gara sprint a Le Mans. Il pilota spagnolo della Ducati ha riportato una frattura del quinto metatarso del piede destro, come emerso dagli accertamenti svolti nel centro medico del circuito francese.

Dopo la visita e la radiografia, il team ha comunicato che Marquez è stato dichiarato non idoneo a prendere parte alla gara. Il campione del mondo in carica lascerà la Francia per raggiungere Madrid, dove nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

La Ducati ha confermato anche l’assenza del pilota dal Gp di Catalogna in programma la settimana successiva. La decisione arriva dopo la valutazione medica della lesione, che ha reso necessario il ricorso all’operazione.

Marquez aveva concluso la sprint al settimo posto, ma subito dopo la caduta erano apparse evidenti le difficoltà fisiche. Per raggiungere il centro medico era salito su uno scooter e, una volta arrivato nell’area Ducati, è sceso dal rimorchio-ufficio evitando di appoggiare il piede destro a terra.

Il piede coinvolto è lo stesso che aveva colpito con maggiore violenza l’asfalto durante l’incidente. Il dolore e la postura del pilota avevano già lasciato intuire un problema serio prima della conferma arrivata dagli esami.