Festa della mamma, gli auguri di Meloni e Conte tra messaggi social e richiami al welfare

Giorgia Meloni celebra la Festa della mamma con un lungo messaggio sui social, mentre Conte, Valditara e Rocca dedicano auguri e riflessioni sul ruolo delle madri e sulle difficoltà tra famiglia e lavoro.

La politica italiana celebra la Festa della mamma con messaggi pubblicati sui social e dichiarazioni dedicate al ruolo delle madri. Tra i primi interventi c’è quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto di condividere una riflessione personale sulla maternità.

Nel suo messaggio, Meloni definisce l’essere madre “il dono più grande” e racconta come la maternità cambi profondamente la vita quotidiana, il modo di guardare il mondo e il rapporto con gli altri. La premier parla delle difficoltà affrontate ogni giorno dalle donne che crescono figli, ricordando sacrifici, paure e responsabilità che accompagnano la vita familiare.

La presidente del Consiglio ha poi rivolto un pensiero a tutte le madri, ricordando quelle che affrontano giornate senza pause, che custodiscono preoccupazioni e che continuano a garantire presenza e cura anche nei gesti più semplici.

Anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha pubblicato un messaggio per la ricorrenza. L’ex premier ha condiviso una fotografia della sua infanzia insieme alla madre, accompagnandola con un ringraziamento personale. Conte ha ricordato gli insegnamenti ricevuti, parlando dell’importanza dell’impegno, della dedizione e della passione trasmessi dalla famiglia.

Un messaggio di auguri è arrivato anche dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha ringraziato le madri “per la profondità con cui sapete amare i vostri figli”, dedicando loro un pensiero sui social.

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha invece collegato la ricorrenza al tema delle politiche familiari e del lavoro. Nel suo intervento ha parlato della necessità di costruire un sistema di welfare capace di aiutare concretamente le donne a conciliare maternità e occupazione, citando anche il problema della denatalità.

Rocca ha ricordato le misure adottate dalla Regione Lazio a sostegno delle famiglie e delle donne, aggiungendo che il percorso resta ancora lungo e richiede un cambiamento culturale sul ruolo della maternità nella società e nel lavoro.