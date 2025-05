Festa della Mamma, Video Meloni: Essere madre è la sfida più straordinaria della vita

Home / Social News / Festa della Mamma, Video Meloni: Essere madre è la sfida più straordinaria della vita

"Tanti auguri a tutte le mamme, monumento all’amore, alla dedizione, alla disponibilità". Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto celebrare la Festa della mamma attraverso un messaggio pubblicato sui suoi canali social.

"Riuscire a mettere insieme tutto tra famiglia, vita, lavoro certi giorni sembra impossibile – scrive – ma tra mille difficoltà ce la facciamo. Perché abbiamo testa, cuore e una forza che potrebbe sembrare sovrumana. Essere madre è la sfida più impegnativa ma anche la più straordinaria che la vita possa regalare. Grazie a tutte le mamme: senza di loro non esisterebbe nulla".

Valditara, Conte e Foti: messaggi diversi ma uniti dalla gratitudine

Sempre sui social, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha scritto: "Auguri a tutte le mamme, con riconoscenza". Un omaggio semplice ma sentito.

Per la ricorrenza, Giuseppe Conte ha invece scelto parole toccanti tratte da una testimonianza raccolta da Amnesty International. Una madre di Gaza racconta: "Mio figlio, di 12 anni, mi ha chiesto scusa per non aver potuto farmi un regalo. L’ho abbracciato e gli ho detto che la nostra sopravvivenza, per il momento, è il dono più prezioso che Dio mi ha dato".

Conte ha rilanciato il messaggio sui propri canali, aggiungendo una riflessione sulla sofferenza dei bambini in guerra: "Sento le bombe e vorrei avvolgerli con tutto il mio corpo... Ricordate i nomi e i volti dei nostri bambini martiri, che non hanno mai avuto la possibilità di fare un regalo alla propria madre il giorno della Festa della mamma".

Anche il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti ha voluto rendere omaggio alle madri, sottolineando l’impegno del Governo: "Auguri a tutte le mamme e alla loro forza straordinaria, colonne portanti delle famiglie e della società. Il nostro obiettivo è garantire a ogni donna la possibilità di essere madre e lavoratrice senza dover scegliere. C’è ancora molto da fare, ma siamo determinati a costruire un futuro di piena realizzazione per tutte".

Guarda anche il video:

Video Meloni - Buona Festa della Mamma! (11.05.25) Video Meloni - Buona Festa della Mamma! (11.05.25)

Altri aggiornamenti su Meloni

Scontro Meloni-Renzi in Senato sul premierato: Non farò mai ciò che ha fatto lei

Giorgia Meloni risponde con una frecciata a Matteo Renzi durante il premier time al Senato, dopo una domanda del leader di Italia Viva sulle riforme istituzionali.

Meloni oggi in Senato per il premier time: dazi, bollette, migranti e riforme

La scena politica italiana si concentra su Palazzo Madama, dove Giorgia Meloni interviene alle 13:30 per il premier time, rinviato a seguito della scomparsa del Pontefice.

Giorgia Meloni in Trentino tra rafting, parapendio e natura: weekend in Val di Sole

Giorgia Meloni ha trascorso un fine settimana all’insegna del relax in Val di Sole, nel cuore del Trentino, accompagnata dal ministro Francesco Lollobrigida, dall’onorevole Gianluca Caramanna e da altre figure istituzionali.