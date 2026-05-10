Roma, morto sul Gra il calciatore Riccardo Giorgini: la Selci Calcio ritira la maglia numero 12
Riccardo Giorgini è morto dopo un incidente sul Gra a Roma. Il portiere 27enne della Selci Calcio era rimasto coinvolto in un ribaltamento nella galleria Acqua Traversa, dove l’auto ha preso fuoco dopo l’impatto.
Tragedia nella notte tra venerdì e sabato sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove ha perso la vita Riccardo Giorgini, calciatore di 27 anni tesserato con la Asd Selci Calcio. L’incidente è avvenuto nella galleria Acqua Traversa, al chilometro 15 della carreggiata interna, nel tratto compreso tra le uscite Aurelia e Cassia.
Secondo le prime ricostruzioni, l’auto guidata dal giovane si sarebbe ribaltata per cause ancora in fase di accertamento, prendendo poi fuoco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il 27enne e disposto il trasferimento urgente in ospedale. Le ferite riportate si sono però rivelate troppo gravi.
Nello schianto è rimasta coinvolta anche un’altra vettura. Gli agenti della polizia stradale stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.
La Asd Selci Calcio ha ricordato Giorgini con un messaggio pubblicato nelle ore successive alla notizia della sua morte. La società ha espresso vicinanza alla famiglia e annunciato l’annullamento della partita di campionato prevista a Magliano.
Il club ha inoltre deciso di ritirare la maglia numero 12, indossata dal giovane portiere nella scorsa stagione. “Ciao Riccardo. Non ti dimenticheremo”, si legge nel messaggio diffuso dalla società sportiva.
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