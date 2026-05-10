Da noi... a ruota libera, gli ospiti del 10 maggio tra musica cinema e storie emozionanti

Francesca Fialdini torna su Rai 1 con una nuova puntata di Da noi... a ruota libera. Tra gli ospiti del 10 maggio ci sono Carmen Russo, Michele Bravi ed Erasmo Genzini, oltre a un momento dedicato a Fabrizio Moro e Giorgina.

Torna oggi, domenica 10 maggio, Da noi... a ruota libera, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini. La trasmissione andrà in onda alle 17.20 con una nuova puntata ricca di volti noti dello spettacolo, della musica e della fiction italiana.

Tra gli ospiti ci sarà Carmen Russo, protagonista da anni della televisione italiana tra varietà, teatro e intrattenimento. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerosi programmi insieme al marito Enzo Paolo Turchi, formando una delle coppie più conosciute del mondo dello spettacolo.

Spazio anche a Michele Bravi, reduce dall’esperienza televisiva nel sabato sera di Rai 1 con “Canzonissima”. Il cantautore racconterà il momento professionale che sta vivendo dopo il ritorno sul piccolo schermo.

Nel salotto di Francesca Fialdini arriverà anche Erasmo Genzini, protagonista del film Lapponia I love iù, in onda il 17 maggio in prima serata su Rai 1. L’attore interpreta Carmine, un giovane cresciuto a Napoli in un ambiente segnato dalla criminalità che, dopo aver ricevuto un’eredità inattesa, parte per la Lapponia affrontando una nuova vita lontano dalle sue origini.

Durante la puntata saranno trasmesse anche le immagini del concerto di Fabrizio Moro dello scorso 2 maggio a Roma. Il cantautore ha mantenuto la promessa fatta nel programma invitando sul palco Giorgina, ragazza palermitana non udente già ospite della trasmissione, permettendole di interpretare i suoi brani nella lingua dei segni davanti al pubblico del tour.