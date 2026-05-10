Nicola Marchionni vola in finale ad Amici 25, la danza per la madre commuove studio e giuria

Nicola Marchionni conquista la finale di Amici 25 dopo un’esibizione dedicata alla madre scomparsa durante il programma. Il ballerino ha emozionato il pubblico con una coreografia sulle note di Irama e un ricordo personale legato agli anni del Covid.

La semifinale di Amici 25 ha consegnato a Nicola Marchionni la prima maglia d’oro della serata. Il ballerino della squadra guidata da Alessandra Celentano ha conquistato l’accesso diretto alla finalissima del 17 maggio grazie a una prova che ha unito tecnica, interpretazione ed emozione.

Nel corso della puntata trasmessa su Canale 5, Nicola ha scelto di portare sul palco una coreografia costruita attorno al ricordo della madre, morta durante il suo percorso nella scuola. L’esibizione, accompagnata dal brano “Ovunque sarai” di Irama, è stata pensata come un omaggio personale alla donna che lo aveva sostenuto sin dall’inizio della sua formazione artistica.

Prima di esibirsi, il ballerino ha raccontato alcuni aspetti del rapporto con la madre, ricordando il suo lavoro da infermiera durante l’emergenza Covid. Nicola l’ha descritta come una persona capace di affrontare anche i momenti più difficili con energia e ironia, senza perdere il sorriso.

Il danzatore ha spiegato di non voler rappresentare il dolore della perdita, ma il senso di vita lasciato dal suo ricordo. Per questo la coreografia è stata costruita con movimenti intensi ma luminosi, pensati per trasmettere vitalità più che malinconia.

L’esibizione ha raccolto il lungo applauso dello studio e il sostegno della giuria. Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario hanno elogiato la capacità di Nicola di trasformare un’esperienza personale in una performance autentica, sottolineando la sua maturità artistica oltre alle qualità tecniche.

Con la qualificazione già conquistata, Nicola Marchionni arriva ora alla finale come uno dei concorrenti più accreditati nel circuito danza, dopo settimane in cui si è distinto per disciplina, precisione e continuità nelle esibizioni.