Guillermo del Toro racconta l'avvistamento di un Ufo: A 14 anni il mondo mi sembrò più grande

Guillermo del Toro racconta di aver visto un Ufo a 14 anni insieme a un amico. Il regista messicano ha spiegato che quell’episodio gli ha cambiato la percezione della realtà, lasciandogli la sensazione di un universo più vasto e misterioso.

Guillermo del Toro ha rievocato un episodio della sua adolescenza che, secondo il regista, avrebbe influenzato il suo modo di guardare il mondo. In una recente intervista, il cineasta messicano ha raccontato di aver visto un Ufo quando aveva appena 14 anni, un’esperienza che definisce ancora oggi difficile da spiegare.

Il regista ha precisato di considerarsi una persona scettica, ma sostiene che quell’avvistamento gli abbia lasciato una sensazione molto forte. Del Toro ha spiegato di non essere stato solo durante l’episodio, perché accanto a lui c’era un amico che avrebbe assistito alla stessa scena.

Per descrivere ciò che provò in quel momento, il premio Oscar ha usato un paragone insolito. Secondo il regista, vivere un’esperienza del genere altera la percezione della realtà, quasi come accade con i funghi allucinogeni. “Il mondo sembra un po’ più grande”, ha raccontato, parlando della sensazione di trovarsi davanti a qualcosa di sconosciuto e impossibile da controllare.

Da sempre il cinema di del Toro è legato a creature fantastiche, presenze soprannaturali e universi oscuri. Nato a Guadalajara nel 1964, il regista ha costruito una carriera riconoscibile grazie a uno stile visivo fatto di atmosfere gotiche, mostri e fiabe dal tono inquietante.

Tra i film più noti della sua carriera ci sono Il labirinto del fauno, Hellboy, Pacific Rim, Crimson Peak e Cronos. Il successo internazionale più grande è arrivato con La forma dell’acqua, che ha conquistato quattro premi Oscar, compresi quelli per miglior film e miglior regia.

Nel 2023 il regista messicano ha ottenuto un altro Oscar grazie alla sua versione animata di Pinocchio, apprezzata per lo stile visivo e per la rilettura della storia di Collodi.