Guillermo Del Toro in lacrime ai Palm Springs Awards: il dolore per la perdita del fratello

Durante i Palm Springs International Film Awards, Guillermo Del Toro ha condiviso pubblicamente il dolore per la perdita del fratello, ricevendo il Visionary Award in un momento di grande significato personale.

Un riconoscimento importante si è trasformato in un momento di profonda intimità per Guillermo Del Toro, che durante la cerimonia dei Palm Springs International Film Awards ha condiviso pubblicamente un lutto personale. Il regista messicano, salito sul palco per ricevere il Visionary Award, ha parlato della recente scomparsa del fratello maggiore, avvenuta pochi giorni prima dell’evento.

L’intervento, carico di emozione, ha accompagnato la presentazione del suo nuovo progetto cinematografico Frankenstein. Del Toro ha spiegato come questo film rappresenti da sempre un’opera centrale nel suo percorso creativo, una storia che sente di dover raccontare da tutta la vita e che oggi assume un valore ancora più intimo.

Nel suo discorso, il cineasta ha descritto l’adattamento del romanzo di Mary Shelley come una riflessione su paternità e perdono, temi che ha collegato direttamente alla perdita familiare. Ha raccontato di come il dolore non interrompa il fluire della vita, ma costringa a conviverci, anche quando il cuore è ferito.

Con voce spezzata, Del Toro ha rivelato che il fratello è venuto a mancare tre giorni prima della cerimonia. Senza entrare nei dettagli, ha sottolineato che il film parla di una condizione universale: la capacità degli esseri umani di continuare a vivere anche nei momenti di frattura emotiva.

Il regista ha poi evocato il rapporto con il fratello attraverso le figure di Victor Frankenstein e della Creatura, spiegando come nella vita entrambi abbiano alternato quei ruoli. Ha ricordato un percorso di riconciliazione e affetto reciproco, indicando nella famiglia la ragione principale della sua presenza sul palco quella sera.

Assente dal red carpet, Del Toro ha infine fatto sapere che potrebbe non partecipare a tutti gli appuntamenti della stagione dei premi. Ha chiarito però di aver voluto essere presente a Palm Springs perché considera questo ambiente una famiglia scelta, incontrata lungo il proprio cammino professionale e umano.