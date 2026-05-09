Billie Eilish e la sindrome di Tourette: trattengo i tic in pubblico e poi crollo da sola

Billie Eilish racconta la sindrome di Tourette e la fatica di trattenere i tic davanti al pubblico. La cantante americana ha spiegato che dopo interviste e concerti arriva a sentirsi esausta e scarica tutta la tensione appena resta sola.

Billie Eilish è tornata a parlare della sindrome di Tourette, disturbo neurologico che le è stato diagnosticato quando aveva 11 anni. La cantante americana, oggi 24enne, ha raccontato quanto sia difficile gestire i tic durante concerti, interviste e apparizioni pubbliche.

Ospite del podcast “Good Hang” condotto da Amy Poehler, l’artista ha spiegato che gran parte della sua energia viene consumata nel tentativo di controllare i movimenti involontari davanti agli altri. Quando si trova in situazioni pubbliche cerca infatti di trattenersi il più possibile, ma appena resta sola i tic tornano tutti insieme.

La cantante ha definito questa condizione “estenuante”, spiegando di usare spesso la tecnica della soppressione per limitare i sintomi. Si tratta di uno sforzo continuo che, nel suo caso, provoca una forte stanchezza fisica e mentale. Eilish ha raccontato che a volte sente l’impulso di dover liberare all’improvviso tutto ciò che ha cercato di controllare per ore.

Nel corso della conversazione ha ricordato che non tutte le persone affette dalla sindrome di Tourette riescono a contenere i tic. Per questo motivo considera già un “privilegio” riuscire, almeno in parte, a gestirli durante il lavoro o nelle occasioni pubbliche.

La popstar aveva reso pubblica la sua diagnosi nel 2019, dopo anni di silenzio. Per molto tempo aveva evitato di affrontare l’argomento perché non voleva essere identificata soltanto come “la cantante con la Tourette”.

Eilish ha parlato anche delle reazioni ricevute nel tempo. Alcune persone, vedendo i suoi movimenti involontari, le chiedono se stia male oppure ridono pensando che stia scherzando. Per lei, invece, quei gesti fanno parte della quotidianità e spesso diventano difficili da sostenere.

Tra i tic che manifesta più frequentemente ci sono movimenti delle orecchie, sopracciglia sollevate, contrazioni della mandibola e dei muscoli delle braccia. Sintomi che dall’esterno possono sembrare lievi, ma che la cantante descrive come molto pesanti da affrontare ogni giorno.