Mattia Bellucci sorprende Daniil Medvedev a Rotterdam: l'azzurro vola ai quarti di finale

Nel torneo ATP di Rotterdam, il 23enne italiano Mattia Bellucci, numero 92 del ranking mondiale, ha ottenuto una vittoria di rilievo sconfiggendo il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 2 e campione dell'edizione 2023. Bellucci si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-7(6), 6-3 in una partita durata 2 ore e 55 minuti.

Durante l'incontro, Bellucci ha mostrato un gioco aggressivo, vincendo il 58% dei punti sul secondo servizio di Medvedev. Nonostante abbia mancato un match point nel tie-break del secondo set, l'italiano ha mantenuto la concentrazione, riuscendo a chiudere la partita al secondo match point disponibile.

Con questa vittoria, Bellucci raggiunge il suo secondo quarto di finale a livello ATP, dopo quello ottenuto ad Atlanta nel luglio 2024. Nel prossimo turno, affronterà il vincente della sfida tra l'olandese Tallon Griekspoor e il greco Stefanos Tsitsipas.

