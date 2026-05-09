Kate Middleton risponde a Claudia Zanir, la giovane mamma veneta malata di tumore

Claudia Zanir ha scritto a Kate Middleton dopo la diagnosi di tumore, raccontando le paure per l’operazione e per la figlia piccola. La principessa del Galles le ha risposto con una lettera personale di incoraggiamento.

Una lettera carica di vicinanza e incoraggiamento è arrivata a Claudia Zanir, 33 anni, residente a Zimella in provincia di Verona, dopo che la giovane mamma aveva deciso di raccontare a Kate Middleton la propria battaglia contro il tumore.

La donna, madre di una bambina di un anno e mezzo, ha scritto alla Principessa del Galles lo scorso agosto, poco dopo aver scoperto la malattia. Nelle sue lettere ha confidato le paure legate all’intervento chirurgico e le preoccupazioni per la piccola Teresa, spiegando di essersi rivolta a Kate perché anche lei aveva affrontato problemi di salute da madre.

La risposta della principessa non si è fatta attendere. In uno dei messaggi ricevuti, Kate Middleton ha espresso parole di sostegno verso Claudia, augurandole il meglio per il percorso di cure e definendo la sua forza e il suo atteggiamento positivo un esempio di resilienza.

Claudia ha raccontato di seguire da anni la famiglia reale britannica e di aver scritto più volte alla Principessa del Galles, ricevendo in passato soltanto cartoline istituzionali di ringraziamento. Questa volta, invece, le sono arrivate due risposte personali che l’hanno profondamente colpita.

La 33enne spera ora di poter incontrare Kate Middleton durante la visita prevista a Reggio Emilia nei prossimi giorni, dove la principessa sarà impegnata in appuntamenti legati alle attività della Royal Foundation e ai progetti per la prima infanzia.

Claudia ha spiegato che sarà presente se ci sarà un momento aperto al pubblico. Anche soltanto vedere da vicino la principessa, ha detto, sarebbe per lei sufficiente.