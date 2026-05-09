Giuseppe Conte dopo l'intervento d'urgenza, l'esame conferma che la neoplasia era benigna

Giuseppe Conte racconta l’intervento subito d’urgenza per una neoplasia risultata poi benigna. Il leader del M5S parla di giorni difficili e ringrazia familiari, medici e colleghi politici per la vicinanza ricevuta.

Giuseppe Conte ha reso noto di essersi sottoposto a un intervento chirurgico urgente per l’asportazione di una neoplasia. Il presidente del Movimento 5 Stelle ha spiegato che l’operazione è stata particolarmente delicata, ma si è conclusa senza complicazioni ed è risultata decisiva.

Parlando delle ultime settimane, Conte ha raccontato di aver vissuto momenti molto difficili, segnati dalla paura e dall’incertezza. Solo nelle scorse ore, ha aggiunto, è arrivato il responso definitivo degli esami istologici, che hanno confermato la natura benigna della formazione rimossa.

Il leader politico ha spiegato che questo risultato gli permetterà di tornare alle normali attività senza conseguenze per la salute. Durante la convalescenza ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno, non soltanto dagli esponenti delle opposizioni ma anche da membri del Governo e da figure del mondo dell’informazione.

Conte ha ringraziato pubblicamente la compagna Olivia, il figlio e i familiari che gli sono rimasti accanto nei giorni del ricovero. Un pensiero anche all’équipe medica che lo ha seguito durante il percorso clinico e alla sua comunità politica, che gli avrebbe fatto sentire costantemente vicinanza e affetto.