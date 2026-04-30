Giuseppe Conte operato, come sta ora il leader M5S dopo l'intervento del 28 aprile

Giuseppe Conte è stato operato il 28 aprile per un intervento programmato, ora sta bene e si riprende. Il leader M5S ha rassicurato sui social, spiegando di aver già ripreso parte del lavoro e di attendere pochi giorni prima di tornare pienamente attivo.

Giuseppe Conte si sta riprendendo dopo l’operazione chirurgica affrontata martedì 28 aprile. A fornire aggiornamenti è stato lo stesso presidente del Movimento 5 Stelle, che ha rassicurato sulle sue condizioni spiegando che il decorso post operatorio procede senza complicazioni.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, Conte ha ringraziato per l’affetto ricevuto e ha raccontato di sentirsi già in buone condizioni. Ha anche precisato di aver ripreso alcune attività lavorative, pur restando ancora in fase di recupero e con qualche giorno di convalescenza davanti prima del ritorno completo agli impegni.

L’annuncio dell’intervento era arrivato il giorno precedente all’operazione, quando aveva comunicato la necessità di fermarsi temporaneamente. In quell’occasione aveva spiegato di dover rinviare diversi appuntamenti già fissati in tutta Italia, esprimendo dispiacere per l’interruzione degli incontri pubblici.

Nonostante lo stop forzato, Conte aveva assicurato la continuità del lavoro politico del Movimento, in particolare nella preparazione del programma e nell’organizzazione delle iniziative previste per maggio, tra cui i cosiddetti “100 spazi aperti per la democrazia”. Ora, dopo l’intervento, il ritorno alle attività appare imminente.