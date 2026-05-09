Chioggia, minivan finisce nel canale all'alba lungo l'Idrovia Sant'Anna: tre morti

Tre uomini sono morti a Chioggia dopo che un minivan con nove persone è uscito di strada all’alba ed è finito nell’Idrovia Sant’Anna. Sei occupanti sono riusciti a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Tragedia nella mattinata di sabato 9 maggio a Ca’ Lino, frazione di Chioggia, dove un minivan con nove persone a bordo è uscito di strada terminando in un canale dell’Idrovia Sant’Anna. L’incidente è avvenuto poco dopo le 6.30.

L’allarme è stato dato da un passante che ha notato il veicolo ribaltato nell’acqua. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del Suem, affiancati dai sommozzatori del nucleo regionale e da un’autogrù partita da Mestre.

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dei soccorsi, sei persone sono riuscite a lasciare autonomamente il mezzo prima dell’arrivo delle squadre di emergenza. Per altre tre, invece, è scattata una lunga ricerca all’interno del canale.

Dopo circa due ore di operazioni, i sommozzatori hanno recuperato i corpi senza vita di tre uomini, rimasti intrappolati nel minivan. Le salme sono state trovate all’interno del veicolo sommerso.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’uscita di strada e capire cosa abbia provocato il ribaltamento del mezzo lungo la carreggiata che costeggia il canale.