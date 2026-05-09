Putin celebra il Giorno della Vittoria a Mosca, parata ridotta e tregua di tre giorni con l'Ucraina

Putin celebra il Giorno della Vittoria con una parata ridotta per motivi di sicurezza mentre entra in vigore una tregua di tre giorni con l’Ucraina. A Mosca niente mezzi militari in sfilata e presenza limitata di leader stranieri.

La Russia celebra oggi il Giorno della Vittoria in un clima molto diverso rispetto agli anni precedenti. A Mosca la tradizionale parata del 9 maggio è stata organizzata in forma ridotta per ragioni di sicurezza, mentre sul fronte della guerra entra in vigore una tregua di tre giorni annunciata nelle ultime ore.

Il presidente russo Vladimir Putin interverrà con il consueto discorso prima dell’inizio della cerimonia sulla Piazza Rossa. Il Cremlino ha confermato la presenza delle truppe in marcia e dei sorvoli aerei, ma senza la partecipazione di carri armati, mezzi blindati e altre attrezzature militari che in passato rappresentavano uno degli elementi centrali della manifestazione.

Le autorità russe hanno spiegato che il ridimensionamento dell’evento è legato alle minacce alla sicurezza. La celebrazione arriva mentre il conflitto in Ucraina, iniziato nel febbraio 2022, continua senza una soluzione politica e militare.

Nelle stesse ore, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato di un cessate il fuoco temporaneo di tre giorni tra Russia e Ucraina. La pausa dovrebbe partire proprio oggi, in concomitanza con le celebrazioni russe del Giorno della Vittoria.

Secondo il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, Mosca non ha inviato inviti ufficiali specifici ai leader stranieri per l’81° anniversario della vittoria sovietica contro la Germania nazista. Alcune delegazioni straniere hanno comunque scelto di partecipare agli eventi organizzati nella capitale russa.

Nel corso della giornata Putin prenderà parte a un ricevimento con ospiti internazionali e avrà incontri bilaterali con diversi rappresentanti stranieri. Tra questi il primo ministro slovacco Robert Fico, il sovrano malese Sultan Ibrahim e il presidente del Laos Thongloun Sisoulith.

In programma anche colloqui con i leader delle regioni separatiste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud, Badra Gunba e Alan Gagloyev, oltre a una delegazione della Republika Srpska.

Dopo la parata il presidente russo, insieme agli ospiti stranieri e ai veterani presenti alla cerimonia, deporrà una corona di fiori alla Tomba del Milite Ignoto nel Giardino di Alessandro, accanto alle mura del Cremlino.