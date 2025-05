Donald Trump apre alla tregua di Putin: Mosca chiede incontro e lui rilancia su pace Russia-Ucraina

Donald Trump cambia tono sulla guerra tra Russia e Ucraina, lodando l’annuncio del cessate il fuoco di tre giorni proclamato da Vladimir Putin dall’8 all’11 aprile. “Sembra poco, ma è tanto”, ha dichiarato il presidente USA, interpretando la mossa russa come un segnale positivo, anche se privo di un reale riscontro da parte di Kiev. Volodymyr Zelensky, infatti, ha ribadito che la proposta di tregua unilaterale non ha valore concreto e ha proposto una pausa di 30 giorni, evidenziando che la sicurezza dei leader presenti a Mosca per il 9 maggio resta responsabilità russa.

Trump ha sottolineato che “la Russia vuole un accordo, l’Ucraina vuole un accordo”, lasciando intendere che esista uno spiraglio diplomatico. Ha anche criticato l’amministrazione precedente per la mancanza di dialogo con il Cremlino, affermando che “questa guerra non sarebbe mai iniziata” se lui fosse stato alla Casa Bianca. La sua posizione è apparsa in netto contrasto con quanto detto solo 24 ore prima a NBC, dove aveva definito “impossibile” la pace per l’odio tra Putin e Zelensky.

Nel quadro di un crescente attivismo diplomatico, Trump ha riferito di un “colloquio molto positivo e produttivo” con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, toccando temi legati non solo al conflitto russo-ucraino ma anche alla Siria e a Gaza. In un messaggio pubblicato su Truth Social, ha ribadito l’urgenza di porre fine alla “ridicola ma mortale” guerra.

L’attenzione si sposta ora su un possibile incontro diretto tra Trump e Putin. Per la prima volta, il Cremlino si dice favorevole e aperto a un summit. “Riteniamo che per molti versi sia necessario”, ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov, spiegando che sono già in corso contatti tra Washington e Mosca a vari livelli per preparare il faccia a faccia.

