Loris Di Castri morto in carcere, l'italiano attendeva l'estradizione dalla Repubblica Dominicana
Loris Di Castri è morto nel carcere di Najayo-Hombres mentre attendeva l’estradizione in Italia per un’inchiesta sul presunto traffico di stupefacenti.
Loris Di Castri, 53 anni, è stato trovato senza vita nel carcere di Najayo-Hombres, nella Repubblica Dominicana. L’uomo era detenuto da oltre un mese nella struttura di San Cristóbal, in attesa della procedura di estradizione verso l’Italia.
Secondo le informazioni diffuse da fonti ufficiali citate dall’agenzia Efe, Di Castri era ricercato nel nostro Paese per un presunto coinvolgimento in un traffico di stupefacenti. A scoprire il corpo, nel letto della cella, sarebbe stato un compagno di detenzione.
Dopo il ritrovamento, la salma è stata trasferita all’Istituto Nazionale di Scienze Forensi, l’Inacif, dove sarà eseguita l’autopsia. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause della morte avvenuta all’interno del penitenziario dominicano.
Notizie correlate
Davide Lionello morto a Roma, il figlio di Oreste travolto dalla metro dopo l'uscita dalla clinica La scomparsa di Davide Lionello scuote il mondo dello spettacolo: il figlio di Oreste Lionello è morto a Roma dopo essersi allontanato da una clinica dove era in cura.
Eugenio Scalfari : E' morto il fondatore di Repubblica